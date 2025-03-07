綠色智慧︰女企業家的挑戰與機遇——Talk Talk 企業講座圓滿結束

由《香港01》舉辦、華僑銀行香港中小企業務全力支持的「Talk Talk 企業講座 - 綠色智慧：企業家的數碼機遇」於2025年3月4日（星期二）在香港總商會統一中心圓滿舉行。活動吸引了眾多女企業家及商界代表參與，旨在探討如何抓住可持續發展與數碼創新的機遇，並為女性領袖提供實際建議和啟發。



可持續金融成轉型核心 女性企業家的創新機遇

活動的第一節圍繞「可持續金融」展開，探討女性企業家在可持續金融領域的角色，她們如何在這一快速增長的市場中發揮關鍵作用。華僑銀行香港可持續金融主管陳思寧女士強調：「可持續金融不僅是企業發展的工具，更是推動社會進步的重要力量。女性企業家在這個領域具備無可比擬的潛力，特別是在ESG（環境、社會及管治）實施方面，能夠為企業帶來創新和長期價值。」

Foundation for Shared Impact傳訊經理李冬青女士則從社會層面分析了女性創業者面臨的挑戰：「女性企業家常常因資金不足與社會資源有限而被束縛，這不僅影響了她們的業務發展，也阻礙了可持續發展目標的推進。」她補充道，支持女性創業需要多方合作，包括提供培訓課程、資金配對及擴展人際網絡。

幸福元氣有限公司創辦人兼總經理何浩德先生（Francis）分享了他在創業過程中的經歷與觀察。他提到，自己在創立公司時，與母親合作建立了一個軟餐品牌，為超過350間院社提供服務，但過程中也見證了女性在商業合作中常遇到的挑戰。他強調，女性企業家往往在面對困難時展現出獨特的韌性與創新精神，這些特質能夠幫助她們在可持續金融的領域取得成就。

科技創新 推動綠色金融

講座的第二節聚焦於科技創新如何幫助企業實現可持續發展轉型，並展示了多個成功案例，為在場的商界代表提供了實際可行的解決方案。有著豐富創業經驗的張慧敏女士（Son姐）則從實踐角度分享了她的見解：「很多企業家在數碼轉型初期會感到迷茫，但關鍵是要找準方向，並勇於嘗試。可持續發展並非遙不可及的目標，而是每個企業在日常運營中都可以實現的進步。」

香港生產力促進局數碼轉型部數碼顧問主管李溢朗先生（Leslie）則從技術層面分享了科技創新對可持續發展的潛在助力。他指出，數碼轉型不僅能提升企業效率，還能幫助企業應對全球市場對綠色業務模式日益增長的需求。他提到，通過結合政府資助的行業提升計劃，企業能夠獲得更好的技術支持和市場洞察。同時，他補充道，數字化技術的應用不僅限於科技行業，即使是非科技背景的企業家，也可以通過相關培訓掌握必要技能，從而推動業務升級並實現可持續發展目標。

華僑銀行 「女企業家計劃」

從資金短缺到社會資源不足，從技術壁壘到市場接受度不足，女性創業者始終在努力突破自身的局限。Talk Talk 企業講座為這些女性領袖提供一個平台，透過專業指導和經驗分享，為女性企業家帶來啟發；而在支持女性企業家方面，華僑銀行一直是市場的先行者。適逢婦女節將至，華僑銀行於會上驚喜宣佈推出「女企業家計劃」（OCBC Women Unlimited Programme），向由女性創立的企業提供定制化的融資解決方案、教育研討會，以及與成功女性企業家交流和獲得指導的機會。

該計劃為華僑銀行「中小企可持續金融框架」下「社會貸款」類別的一部分，該框架旨在降低中小企申請綠色貸款的複雜性和部份成本，並增加他們獲得可持續金融解決方案的機會，以推進企業可持續發展目標。據了解，「女性企業家計劃」旨在打破女企業家面對的規限，協助她們獲得資金支持及專業指導，從而推動她們的業務發展和增長。

華僑銀行香港中小企業務主管姚宛汶女士表示：「我們希望這個計劃為女性企業家提供更多資源和機會，幫助她們實現商業抱負。同時，我們也致力於支持所有客戶群體，推動企業在可持續金融和數碼創新領域的發展。」

值得一提的是，華僑銀行的「中小企可持續金融框架」並不局限於女性客戶，而是涵蓋了所有中小企業，只要企業客戶符合條件，或其貸款用途是推進業務綠色發展，華僑銀行都會盡力提供相應的信貸服務支持。華僑銀行不僅致力於當前，更不斷為理想中的未來努力，為更美好的世界作出深遠貢獻，實現公司的品牌標語「心所向，行致遠」。

(資料及相片由客戶提供)