渣打香港與LIFTWOMEN推SC WIN 現創未來企劃　支援女性企業家

渣打香港與LIFTWOMEN®今日宣布，攜手推出「SC WIN 現創未來企劃」（SC WIN Now & Next Challenge），此乃渣打「SC女性企業家計劃」（SC Women’s International Network，「SC WIN」）旗下的全新項目，透過「SC WIN」的全球網絡和資源，以及LIFTWOMEN®在支持女性企業家發展的豐富經驗與專業知識，向成功獲選的10位創業者提供為期8星期的「LiftHER全球企業精英培訓計劃」（LiftHER Global Accelerator Program），當中5位勝出者將合共獲得100萬元的獎金及專業培訓，支持其業務發展。

「SC WIN 現創未來企劃」的活動啟動典禮邀請了多位來自初創界及商界的女性企業家到場，共同見證項目首次推出，以及渣打進一步對中小企的支援，協助中小企提升財務實力，培養營商技能以拓展業務。根據「SC WIN」的香港合作夥伴「Women of Hong Kong」的調查，女性創業者普遍缺乏資助渠道。「SC WIN」成立的目的正是為女性企業家提供全面支援，包括提供配合各發展階段的產品、創造連繫不同市場、客戶社群、供應商及創業家的平台，並協助中小企制定發展及擴張的計劃。

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示：「渣打香港致力協助中小企發展，並與商會及行業團體合作，支持中小企透過數碼化、跨境化及綠色化達至升級轉型。同時，為支持女性企業家擴展業務，我們於2023年10月在香港推出『SC WIN』，向她們提供全面的貸款方案，並透過商務社交活動，讓她們建立支援網絡及交流資訊的平台。『SC WIN 現創未來企劃』的推出將為中小企帶來更多推廣機會及平台，提升其品牌競爭力及營商技能，協助其把握未來的增長機遇，為香港經濟注入新動力。」