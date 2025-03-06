捷榮國際去年多賺逾21%　末期息派2.16仙

撰文：黃捷
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捷榮國際(2119)公布，去年盈利5909.1萬元，按年升21.31%，每股盈利8.2仙；末期息派每股2.16仙。

期內，收入7.21億元，按年跌1.07%。毛利率升1.1個百分點至34.1%。

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