貿易戰｜美向華加徵關稅　彭博︰Walmart要求供應商減價抵銷影響

《彭博》引述消息指，美國零售企業Walmart（沃爾瑪）已要求一些中國供應商大幅減價，試圖將特朗普的關稅負擔轉移給中國企業，但遭到了強烈抵制。



報道引述消息指，沃爾瑪已要求包括廚具和服裝生產商在內的一些供應商每輪關稅降價多達10%，基本等同於要求其承擔特朗普關稅的全部成本。沃爾瑪與單個製造商分別進行談判，降價幅度因公司而異。

報道引述消息指，到目前為止，幾乎沒有製造商接受了這一要求。由於沃爾瑪為了保持競爭優勢而採取低價採購的策略，供應商的利潤已經微乎其微。

圖為2024年2月20日，美國紐約證券交易所(NYSE)交易員的螢幕上顯示沃爾瑪（Walmart）的標誌和交易資訊。（Reuters）

企業難承受較大幅度減價

報道引述消息指，對一些企業來說，超過2%的降價幅度就會導致虧損。還有一些企業的上游供應商拒絕降價超過3%的要求，迫使製造商考慮從越南購買部分零配件。此舉引發了降價將犧牲產品質量的憂慮。

沃爾瑪發言人表示，公司將繼續與供應商合作，儘可能降低顧客的購買成本。公司鼓勵各方努力達成共識，保護消費者免受價格上漲的影響，並繼續推動美國經濟發展。

但最近要求的幅度不同尋常，促使製造商權衡，是否要承擔這樣的成本以維持長期的業務關係。

中美關係・中美貿易・中美經濟・中美貿易戰・中美晶片戰・美國關稅・中國外交：耶倫訪華：2024年4月6日，中國廣東省廣州市廣東珠島賓館內供美國財政部長耶倫與中國副總理何立峰會見的會場內，中美國旗已設置妥當。（Reuters）

其他零售商有意倣效

報道引述消息指，2月初特朗普對中國商品10%的第一輪關稅生效時，沃爾瑪最初要求製造商降價，同月晚些時候特朗普威脅將關稅提高一倍後，沃爾瑪又提出了進一步降價的要求。

其他美國大型零售商也可能倣效。Target行政總裁Brian Cornell周二表示，該公司正在與供應商討論下一步計劃。