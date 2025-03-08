金朝陽獲大股東提私有化　溢價逾五成　指未能確定業務何時復甦

銅鑼灣大地主之一金朝陽(0878)擬私有化！該公司公布，要約人Earning Ease根據公司法第99條以協議安排方式建議私有化該公司，並建議撤銷其上市地位。該股將於下周一復牌。

要約人由金朝陽大股東傅金珠及其家庭成員持有，提出每股計劃股份註銷價合共8.5元，包括由要約人以現金支付的註銷價7.5元，以及以現金支付的特別股息1元，較停牌前收市價5.5元，溢價約54.55%。是次要約，涉及最高現金代價總額約6.03億元，而要約人將不會提高註銷價。

金朝陽表示，鑒於當前市場狀況和香港房地產行業面臨的挑戰，私有化為股東提供具有吸引力的退出方案。由於集團大部分主要物業位於銅鑼灣和灣仔地區，零售行業受到諸多因素的嚴重影響，包括全球地緣政治緊張局勢、全球貿易下降、高核心通脹、 大灣區鄰近城市的激烈競爭以及在線購物的興起，導致物業租賃收入承受重大壓力，同時未能確定業務何時能夠實現顯著復甦。

另外，金朝陽亦提到本港惡化的房地產市場，使其難以變現資產價值，例如，2022年集團曾嘗試向獨立第三方出售銅鑼灣希雲大廈，但買方最終違約，及後在2024年嘗試通過土地審裁處命令的強制拍賣出售該大廈，最終仍無人競標。集團認為本港當前市場，以公平價格出售房地產極為困難，尤其在商業寫字樓市場更顯流動性不足。

金朝陽相信，集團現金流入可能難以維持過往的強勁水平，未來幾年內亦可能難以維持相同的現金股息分配率，因此向董事會提出私有化，建議撤銷金朝陽集團有限公司之上市地位。