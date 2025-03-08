兩會丨財庫局︰繼續發揮香港作為財富落戶的「聚寶盤」角色

十四屆全國人民代表大會第三次會議在北京召開，期間總理李強發表《政府工作報告》，財經事務及庫務局在社交平台帖文指，國務院常務副總理丁薛祥昨日亦參加了港區人大代表團會議，肯定了香港過去一年在經濟金融方面持續恢復向好，在由治及興的道路上愈走愈穩，特別聚焦「更加凝心聚力拼經濟、謀發展、搞建設」及「更加扎實有力鞏固提升香港獨特的地位和優勢」兩大方向。

正如丁薛祥提到，中央非常重視香港國際金融中心這個金漆招牌，當局更是珍而重之，定必繼續抓緊全球格局變化的脈搏，更給力地向環球投資者展現香港優勢，務求把香港國際金融中心這個金漆招牌擦得更光更亮，永放光彩。

帖文表示，作為香港經濟的重要支柱，金融服務業佔本地生產總值接近四分之一，是香港融入國家發展大局的關鍵領域。港交所會開通「科企專線」，便利特專科技和生物科技公司的上市申請。在財富管理領域，將繼續發揮香港作為財富落戶的「聚寶盤」角色。而為深化內地與香港金融市場的互聯互通，當局正研究擴展大灣區跨境理財通，並全速推進人民幣交易櫃台納入「港股通」的技術準備工作。並將通過定期發行不同年期的人民幣債券，促進離岸人民幣收益率曲線的形成，進一步構建全球投資者參與離岸人民幣資產市場的生態圈。

局方亦將聯同引進重點企業辦公室及香港貿易發展局於年內舉辦首屆「香港全球金融與產業合作峰會」，通過金融賦能，吸引更多先進產業龍頭、海內外企業及投資者落戶香港。

帖文補充，財庫局團隊將配合國家經濟發展方向及策略，在行政長官領導下，堅定維護國家金融安全，推動香港由治及興。深信在中央的堅定支持下，香港將繼續發揮「一國兩制」制度優勢，勇於改革創新，聯動內地金融市場發展，為國家和香港的繁榮穩定作出更大貢獻。