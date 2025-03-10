中國巴菲特段永平再有新目標　今次對象是台積電

繼Nvidia（英偉達）後，有中國巴菲特之稱的段永平，又盯上了一家半導體公司。



段永平昨天在社交媒體上表示：「一月很多put過期後，空出了很多ca­sh。美股如此貴，還有人這麼在折騰，t-bi­ll利息也降了下來，有點不好辦哈。開始想想TSM。35年前我就知道TSM是家非常厲害的公司。但開始投資後一直沒下過手，就是覺得他是非常重資產的公司。現在開始關注。能夠滿倉是件很愉快的事情，空倉多少有點難受。」

繼賣英偉達put之後，段永平又賣台積電的put，這是真看好AI硬件了，從這張截圖來看：

段永平在Schwab賬戶中準備賣出TSM 01/16/2026 175.00P（2026年1月16日到期，執行價175美元的Put期權），數量100份合約；執行價$175.00；期權類型Put；限價$23.2。

對於TSM（台積電），段永平最新點評：

1.年化最高回報也達到23%，還過得去。

2.TS­MC的商業模式和企業文化都很強。it's not for fun。

3.30年前我對UMC的人說，未來TS­MC會遠厲害過UMC和三星，因為TS­MC非常專注，而且只專注在代工上。UMC那時候有自己的de­s­i­gn ho­u­se，三星也是一樣。

4.to C的生意容易理解，因為你能直接看到產品，to B有點難，除非你剛好是使用者。nv­da的mo­at到底有多強我還不是非常確定，但至少知道他目前還是非常強的。TS­MC和微軟都是很厲害的to B的公司，我後知後覺了。

2024年5月29日，台灣新竹，圖為台積電創新博物館的台積電標誌。（Reuters）

值得一提的是，巴菲特也曾買過台積電，但持有不到一年就清倉了。

2022年三季度，巴菲特旗下的巴郡曾大舉買入台積電，持倉市值一度高達41億美元，成為其第十大重倉股。然而，僅僅一個季度後，巴菲特便清倉了86%的台積電股票，並在2023年一季度徹底退出。

在2023年巴郡股東大會上，巴菲特說：「台積電是世界上管理最好、最重要的公司之一，5年、10年或20年後你也可以這樣評價這家公司。我不喜歡它的地理位置。」