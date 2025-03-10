奈雪的茶瀉近23%　即日起遭剔出港股通　另上周五發盈警｜異動股

上周五盈警的奈雪的茶（2150）從今日起被剔出深交所港股通名單，觸發公司股價曾大瀉25.6%，低見1.22元。最新報1.27元，跌22.6%，成交額8,340萬元。



奈雪的茶近期股價曾受惠同業蜜雪集團（2097）來港上市而上揚，曾高見2.6元，短短3日升幅近1倍。其後股價從高位下滑，以最新價計算，較高位跌逾5成。

另一方面，奈雪的茶上周五發盈警，預料截至去年底止全年錄得經調整虧損8.8億元（人民幣‧下同）至9.7億元，2023年全年則錄得2,090萬元經調整利潤。

期內，奈雪的茶預計，將錄得收入介乎約48億至51億元，按年跌幅介乎1.2%至7.1%。

去年收入下跌

集團解釋是由於2024年度消費市場表現疲弱，更多的顧客傾向於謹慎消費或目的性消費，且現製茶飲行業競爭加劇，導致全年奈雪的茶直營門店的收益及門店經營利潤率產生波動，以及期內關閉部分表現不及預期門店所產生的閉店損失影響，由於預計未來會繼續關閉或改造經營不善的門店，為此將計提資產減值準備；另外去年度亦錄得應佔聯營公司虧損及產生自若干投資的減值虧損。

奈雪的茶強調經營狀況維持穩健及正常，集團擁有充足的現金可支持業務穩健發展。