彭博︰債市投資者憂美經濟陷衰退　2年期債息持續向下

《彭博》報道，在總統特朗普一頓關稅亂拳和聯邦公務員裁員可能進一步抑制經濟成長之際，債券投資者暗示，美國經濟陷入停滯的風險越來越大。



對特朗普將大力刺激經濟成長，從而維持美國國債息率上行壓力的猜測，在他就任總統不到兩個月的時間裡，就迅速一掃而空。相反，預期聯儲會最快會在6月份重啟降息以防經濟惡化，投資者拼命買入短期美債，推動2年期孳息率自2月中旬以來急劇下降。

「幾周前的時候，大家還在問我們，是否認為美國經濟正在重新加速 —— 而突然之間，現在大家反覆提起的詞是衰退」道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg稱。「市場情緒已從對經濟成長的狂熱變成了徹底絕望。」

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

債息受政策不確定推高

這標志著美債市場走勢的急轉彎，過去幾年這個市場的主要驅動因素是，美國經濟在海外成長勢頭減弱之際出奇堅挺。投資者最初押注總統選舉結果只會加劇這一趨勢，因此在去年末大幅推高債息，押注經濟成長和通膨加速這是所謂的特朗普交易的一個支柱。

不過2月中旬以來美債孳息率下降，因為新政府的政策給前景帶來了很大的不確定性。短期債券領跌，導致孳息曲線變陡，而這種情況往往發生在投資者為聯儲會開始放鬆貨幣政策以促進經濟成長佈局的時候。

一個關鍵的驅動因素是特朗普醞釀的貿易戰，這可能帶來另一波通膨衝擊並擾亂全球供應鏈。這加劇了上周股市的下跌，而且甚至是在他再次推遲對墨西哥和加拿大加徵關稅之後。政府扣住聯邦資金並解雇數萬名政府工作人員的行為也造成了衝擊。

「經濟衰退風險必然上升了，因為特朗普的政策順序 —— 先加關稅，減稅靠後」Brandywine Global Investment Management的投資組合經理Tracy Chen稱。

特朗普周日稱美國經濟面臨「轉型期」，就此淡化對經濟放緩風險的擔憂。美國國債周一在亞洲交易時段上漲，基準10年期孳息率下跌3個基點至4.27%。