韓國投資者再次鍾情中資股　2月交易額達61億元　按月飆200%

Deepseek橫空出世，以及內地再次出招支持消費，及揚言要穩股市及樓市，帶動中港股市拾級上揚，表現遠勝美股等其他市場，並吸引韓國投資者再度大舉買入中資股。根據韓國證券存託結算院最新數據顯示，2月南韓投資者對中國和香港股票的月交易額達7.82億美元（約61億港元），按月增近200%，創2022年8月以來新高，而且遠超同期韓國投資者對歐洲和日本股市的投資規模。



據韓國證券公司數據亦顯示，今年2月17日至28日期間，該地投資者淨買入規模排名前10大海外股票中，中資股就佔據了6名，主要集中在電動車、人工智能及晶片等科技領域的龍頭企業。

踏入2025年後，內地股市表現遠勝美股。（資料圖片）

中國指數ETF表現大勝美股ETF

截至2月底，韓國交易所上市的中國指數ETF基金共有44隻，其中升幅最大的ETF基金，近1個月收益率高達62.8%，與美國指數ETF不到10%形成鮮明對比，吸引了南韓投資者關注中概股。有分析亦認為，不少韓國投資者均看好中國兩會後的經濟刺激政策，以及對機器人、半導體及自動駕駛等科技行業的扶持力度。

海通證券指外資投資者對香港科技股參與度較高。（資料圖片）

大摩唱好中國股市

另一方面，海通證券指出近期外資正階段性回流中國市場，其中對港股科技板塊的參與度較高，並主要以短線靈活型外資為主。Wedbush分析師Dan Ives則表示，投資者正試圖押注中國科技市場，主因在AI領域取得成功，令全球投資者都看好中國市場。

此外，有報道指MSCI中國指數未來12個月市盈率為12倍，標普500指數未來12月市盈率則為22倍，反映美股估值較貴。華爾街方面，機構亦開始重新評估中國股票估值，其中大摩上月就將中國股市的看法從「極度懷疑」調整為「謹慎樂觀」。