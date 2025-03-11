馬斯克等5位富豪　自出席特朗普就職禮起　身家共縮水2100億美元

近期美股持續向下，道指於周一（10日）單日瀉890點，失守42000點，反映科技股走勢的納指更大跌4%。股市下挫，導致不少富豪身家縮水。據《彭博》報道，美國總統特朗普1月20日宣誓就職那天，馬斯克、貝佐斯和朱克伯格等億萬富豪到場，他們當時的個人財富位於最高點，股市為他們帶來了巨額收益。七周後的今天，情況迥然不同。



特朗普第二個任期開始後，當時在國會大廈圓形大廳坐在他身後的許多億萬富翁財富遭遇了驚人的縮水。根據彭博億萬富翁指數，其中五人的財富合計蒸發高達2,090億美元。

美股下跌之際，參加特朗普就職典禮的一些富豪旗下的公司首當其衝。這些公司的市值較特朗普就職前最後一個交易日﹑即1月17日的市值總計蒸發了1.39萬億美元。其中馬斯克旗下的Tesla股價，已較高位下瀉5成。

受邀嘉賓2025年1月20日抵達美國華盛頓特區美國國會大廈圓形大廳，出席特朗普就任美國下一任總統的就職典禮。（美國國會直播畫面）

其中Tesla行政總裁馬斯克的個人財富淨值自那以來縮水1,480億美元，亞馬遜創始人貝索斯個人財富下跌290億美元，谷歌聯合創始人謝爾蓋·布林財富流失220億美元、Meta的朱克伯格和LVMH的Arnault財富分別蒸發50億美元。.