恒生指數全日跌1點　北水淨流出逾40億元　蔚來及小鵬飆逾9%

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（10日）跌447點，同日美股受到投資者對經濟前景憂慮影響，三大指數俱低收，其中道指挫890點，失守42000點，反映科技股走勢的納指更大跌4%，收市報17468點。亞太區股市方面，日本股市於今日（11日）早段挫近900點。匯市方面，美元兌日圓跌穿147，最新報146.63，兌歐元亦輕微貶值。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌0.71%，紐約期金跌0.42%。



【16:29】港股全日跌1點

港股今日低開高走。大市今早先承接美股於周一（10日）跌勢，低開508點，其後跌幅逐步收窄之餘，午後更一度倒升。恒指收市報23782點，跌1點，國指升30點，報8755點，科指升81點，報5967點，成交額為3,070億元。北水今日錄淨流出40.4億元。

醫藥股普遍高收，中生製藥（1177）升6.3%，翰森製藥（3692）升2.6%﹑石藥（1093）升0.6%﹑藥明生物（2269）升1.5%﹑藥明康德（2359）升0.8%。

車股方面，理想汽車（2015）升2.3%﹑蔚來（9866）升9.8%﹑小鵬（9868）升9.2%﹑比亞迪（1211）升1.3%﹑吉利（0175）升0.5%﹑中升（0881）升4.1%。

消費股方面，海底撈（6862）升3.7%﹑安踏（2020）升1.7%﹑李寧（2331）升2.2%﹑蜜雪集團（2097）升6.9%﹑百威（1876）升1.3%。

內房股方面，潤地（1109）跌0.4%﹑中海外（0688）升1%﹑世茂（0813）跌6.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌3.2%﹑友邦（1299）升1.3%﹑港交所（0388）跌0.7%。

【15:22】A股高收

內地股市高收，上証指數收市報3379點，升13點。

港股跌幅曾收窄至17點，最新報23724點，跌58點。

【13:43】港股跌幅縮至不足200點

港股最新報23595點，跌187點，國指跌50點，報8674點，科指跌12點，報5873點。

美團（3690）跌3.1%，滙豐（0005）跌2.7%。

【12:19】港股半日跌221點

港股今早低開508點，其後跌幅收窄，恒指中午收市報23562點，跌221點，國指跌62點，報8662點，科指跌39點，報5845點，成交額為1,770億元。

科技股今早普遍向下，美團（3690）跌3.2%﹑阿里（9988）跌2%﹑騰訊（0700）跌0.9%﹑小米（1810）跌1%﹑京東（9618）跌3.1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌2.6%﹑友邦（1299）升0.5%﹑港交所（0388）跌1.6%。

消費股方面，海底撈（6862）跌0.5%﹑安踏（2020）跌0.3%﹑李寧（2331）跌0.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.6%﹑蔚來（9866）升8.7%﹑小鵬（9868）升6.2%﹑比亞迪（1211）升0.1%。

醫藥股方面，翰森醫藥（3692）升1.3%﹑中生製藥（1177）升5.1%﹑石藥（1093）升0.4%。

【11:00】港股跌不足200點

港股跌幅收窄至不足200點，恒指最新報23586點，跌196點。

消費股逆市上揚，農夫山泉（9633）升2.1%﹑康師傅（0322）升1.1%。

醫藥股方面，中生製藥（1177）升4.5%﹑翰森製藥（3692）升1.3%。

【09:57】港股跌幅收窄

港股跌幅收窄，恒指最新報23529點，跌253點。

內房及物管股下挫，華潤萬象生活（1209）跌4.8%﹑華潤置地（1109）跌4%。

滙豐（0005）等10隻藍籌跌逾3%。

【09:24】港股低開508點

恒生指數最新報23274點，低開508點，國指最新報8547點，低開177點，科指最新報5728點，低開177點。

科技股，阿里（9988）低開5%﹑騰訊（0700）低開2.9%﹑美團（3690）低開2.8%﹑小米（1810）低開3.8%﹑京東（9618）低開3.1%。

消費股方面，海底撈（6862）低開2.5%﹑李寧（2331）低開2.6%﹑安踏（2020）低開1.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.8%﹑蔚來（9866）平開﹑小鵬（9868）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）低開3.1%﹑友邦（1299）平開﹑港交所（0388）低開3.2%。