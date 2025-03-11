恒生指數跌幅收窄至253點 滙豐等12隻藍籌股跌逾3%｜持續更新
撰文：張偉倫
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【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（10日）跌447點，同日美股受到投資者對經濟前景憂慮影響，三大指數俱低收，其中道指挫890點，失守42000點，反映科技股走勢的納指更大跌4%，收市報17468點。亞太區股市方面，日本股市於今日（11日）早段挫近900點。匯市方面，美元兌日圓跌穿147，最新報146.63，兌歐元亦輕微貶值。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌0.71%，紐約期金跌0.42%。
【09:57】港股跌幅收窄
港股跌幅收窄，恒指最新報23529點，跌253點。
內房及物管股下挫，華潤萬象生活（1209）跌4.8%﹑華潤置地（1109）跌4%。
滙豐（0005）等10隻藍籌跌逾3%。
【09:24】港股低開508點
恒生指數最新報23274點，低開508點，國指最新報8547點，低開177點，科指最新報5728點，低開177點。
科技股，阿里（9988）低開5%﹑騰訊（0700）低開2.9%﹑美團（3690）低開2.8%﹑小米（1810）低開3.8%﹑京東（9618）低開3.1%。
消費股方面，海底撈（6862）低開2.5%﹑李寧（2331）低開2.6%﹑安踏（2020）低開1.2%。
汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.8%﹑蔚來（9866）平開﹑小鵬（9868）低開0.3%。
金融股方面，滙豐（0005）低開3.1%﹑友邦（1299）平開﹑港交所（0388）低開3.2%。