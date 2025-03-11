花旗及滙豐唱淡美股　降評級至中性　花旗︰美國經濟或不再領先

美國股市近期受到關稅及貿易戰，以及當地經濟前景影響，拾級而下，道指更於周一（10日）瀉近900點兼跌穿42000點，反映投資者恐慌情緒的VIX指數，更急升19.2%至27.86，為去年8月以來高位。

大行亦看淡美股前景，花旗及滙豐環球均將美股評級降至「中性」。兩間大行亦分別看好中資股及歐洲股市前景。



花旗將美國股票的評級由「增持」下調至「中性」，認為未來幾個月美國經濟可能不再領先世界其他國家。該行同時將中國股票的評級從「中性」上調至「增持」。

花旗自2023年10月以來一直給予美國股票「增持」評級。然而，該行的美國優越論（US Exceptionalism）不太可能迅速捲土重來。

此外，花旗認為，鑑於DeepSeek人工智能技術突破，加上中國政府對科技行業的支持以及估值便宜等因素下，中國股票即使在近期上漲之後也具有吸引力。

滙豐環球看好歐洲股市

滙豐環球研究報告指，將歐洲（不包括英國）評級調高至「增持」，因推出財政刺激政策的潛力被提升，同時將美國評級降至「中性」。對股票中期前景來說，持建設性態度，因估值變得更具吸引力及預期盈利有增長空間。

滙豐表示，倘若實施20%的關稅，可能令標普500指數每股盈利減少約10%，但部分影響可被美元走強和企業定價能力抵消。如實施10%的關稅並且企業將20%成本轉嫁，每股盈利料減少約4%，影響較容易於控制。對環球來說，關稅將對全球市場構成更大挑戰，但具體影響因市場而異。

對新興市場而言，若增加10%關稅，墨西哥的盈利可能減少近8%，而對中國僅少於1%的影響。至於歐洲方面，FTSE歐洲（不包括英國）約25%收入來自美國，其中9個百分點來自服務業、5個百分點是本地對本地銷售，這些應能避免關稅影響。最受關稅影響的歐洲行業料為食品與飲料、家居及個人產品、汽車和醫療設備。

德國地標：新華社照片，柏林，2022年10月29日 （國際）（5）德國柏林：秋意漸濃 這是10月27日在德國首都柏林拍攝的勃蘭登堡門一角。 柏林近日秋意漸濃，景色宜人。 新華社記者 任鵬飛 攝

財政措施成歐股催化劑

受到美國關稅政策影響，預期德國可能會推出具規模的財政刺激政策。財政措施是歐股的催化劑，由於憂慮貿易戰，預期美股在未來數周仍面對挑戰。不過，最大原因是「科企七雄」(Magnificent 7)今年以來的表現，至今已累挫逾一成，12個月預測市盈率已由年初時的31.1倍，降至26.7倍，歐洲奢侈品的預測市盈率高達35.1倍。