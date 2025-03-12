恒生指數全日跌181點　成交額縮至2800億元　聯想瀉7%藍籌股最差

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（11日）低開508點後，最終僅跌1點。同日美股續受到總統特朗普大打關稅戰拖累，三大指數一同低收，其中道指挫478點。亞太區股市方面，日本股市今日（12日）早段揚逾百點。匯市方面，美元兌歐元﹑日圓及英鎊同告上揚。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升0.59%，紐約期金跌0.02%。



【16:25】港股全日跌181點

港股低收更一度錄得近400點跌幅。恒指收市報23600點，跌181點，國指跌73點，報8682點，科指跌121點，報5845點，成交額縮減至2,785億元。

聯想（0992）為今日表現最差藍籌股，收市報11.64元，跌7%。其他恒指成份股方面，舜宇（2382）跌1.2%﹑比亞迪電子（0285）則升0.6%。

科技股方面，阿里（9988）升0.9%﹑騰訊（0700）跌1.1%﹑美團（3690）跌1.9%﹑小米（1810）跌3.4%﹑京東（9618）升2.1%。

消費股方面，海底撈（6862）平收，報17.34元，安踏（2020）升0.4%﹑李寧（2331）跌2.6%﹑蜜雪集團（2097）跌5.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%﹑友邦（1299）升0.3%。

【15:15】內地股市低收

內地股市低收，上証指數收市報3371點，跌7點，深成指數收市報10843點，跌17點，滬深300指數收市報3927點，跌14點，創業板指數收市報2191點，跌12點。

港股跌幅突然擴大至近400點，最新報23391點，跌390點。

【13:44】港股跌幅午後收窄

港股跌幅午後收窄，恒指最新報23733點，跌48點。

國泰（0293）中午公布業績後，股價曾高見11.54元，升幅達4%，最新報11.24元，升1.3%。

【12:21】港股半日跌158點

港股今早走勢疲弱，恒指中午收市報23623點，跌158點，國指跌54點，報8700點，科指跌61點，報5905點，成交額為1,362億元。

內需消費股今早受壓，聯想（0992）跌4.8%﹑海爾智家（6690）跌2.7%﹑美的（0300）跌1%﹑海底撈（6862）升0.5%﹑潤啤（0291）跌3.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.8%﹑蔚來（9866）升7.9%﹑小鵬（9868）升0.5%﹑比亞迪（1211）升2.2%。

科技股方面，阿里（9988）升1.3%﹑騰訊（0700）跌1.2%﹑美團（3690）跌2%﹑小米（1810）跌2.3%﹑京東（9618）跌1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.8%﹑友邦（1299）跌0.2%﹑港交所（0388）升1.1%。

【11:15】港股轉跌16點

港股轉跌，恒指最新報23765點，跌16點，科指跌26點，報5940點，國指跌5點，報8750點。

聯想（0992）跌4%﹑潤啤（0291）跌2.4%﹑九倉置業（1997）跌2.2%。

【09:25】港股高開77點

恒指最新報23859點，高開77點，國指最新報8803點，高開48點，科指最新報6032點，高開65點。

科技股方面，阿里（9988）高開3.3%﹑騰訊（0700）高開1.1%﹑美團（3690）高開1.5%﹑小米（1810）低開不足0.1%﹑京東（9618）開低0.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開2.5%﹑蔚來（9866）高開7.5%﹑小鵬（9868）高開5.5%，最新報102.8元﹑比亞迪（1211）高開1.7%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.1%﹑友邦（1299）高開0.2%﹑港交所（0388）高開2.1%。

消賀股方面，海底撈（6862）高開0.9%﹑安踏（2020）高開0.6%﹑蜜雪集團（2097）高開3.8%，報436.4元，再創新高。