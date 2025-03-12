日圓再獲大行唱好　摩根士丹利三菱日聯料年底兌港元破5.5算

貿易戰引發投資者避險情緒，及日美貨幣政策走向背馳，推動近期日圓/日元兌美元上揚，兌1美元更曾升穿147水平。《彭博》報道，摩根士丹利三菱日聯證券認為，隨著美國和日本息差收窄，傾向於押注日圓上探1美元兌145；又預計日圓年末將觸及1美元兌141左右。即每百日圓兌港元報5.51。



報告指，近期美元/日圓的走勢幾乎完全可以用美元整體表現來解釋，而美元表現又是受到對聯儲局最終利率的預期，以及日圓套利交易需求的推動。由於聯儲局不急於放鬆政策，再加上關稅和限制性移民政策，該貨幣對可能面臨明顯更大的下行壓力。

聯儲局利率政策引發匯率波動

報告指，受聯儲局政策利率路徑相關不確定性影響，可能會使美元/日圓波動率保持在高位，從而降低美元對基於風險調整的日圓套利交易的吸引力。在通脹預期走強的情况下，日本央行終端利率預期將在短期內重新上修，從而對日圓構成上行壓力。

報告指，日本需求拉動的經濟復蘇不會受到日圓走強的影響。如果日圓在短期內大幅升值到130左右或更高，對經濟的不利影響才將會更加明顯。預計日圓年末將觸及1美元兌141左右。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

法巴唱好日圓前景

近期大市對日圓前景變得樂觀，法巴預期隨著日本央行加息，日圓兌1美元或升至130水平，即較現水平升值13.8%。

另一方面《彭博》報道日本央行行長植田和男表示，對日本10年期國債孳息率升至2008年以來高位並不太擔心，暗示他不打算立即採取任何行動應對市場波動。

植田和男表示，「我的理解是，去年以來的上行趨勢反映了市場對經濟和通脹的看法，或海外利率的變動」，「我們的看法與市場的看法並無大的偏差」。

2024年7月，日本央行行長植田和男在發布新鈔的活動中發表講話。（Reuters）

日央行不擔心國債息率上揚

報道指言論顯示，即使10年期債息升穿1.5%的關鍵門檻，央行也不太可能插手債券市場。該央行去年結束了孳息曲線控制計劃，植田和男多次表示息率水平應由市場來決定。

植田和男表示，「影響長期債息的最大因素之一是市場對短期利率前景的預期」，他說。「息率會根據這些預期變動是很自然的事」。

財務大臣加藤勝信周二稱，國債息上升並不全然是壞事。日央行下周將召開政策會議，市場普遍預期不會加息。