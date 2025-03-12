習近平出席與民企座談會　阿里蔡崇信稱予企業投資信心

習近平於2月17日出席民營企業座談會，聆聽民營企業代表發言後發表重要講話，該會議由政協主席王滬寧主持，國務院總理李強和副總理丁薛祥亦有出席。阿里巴巴（9988）主席蔡崇信今日（12日）接受外媒訪問時表示，座談會「對整個企業家領域、或者說對民營企業的影響，是給了企業投資的信心」；又在訪問中強調，「人們低估了這次會議的重要性」。



座談會上有6名民營企業代表在座談會上發言，包括華為技術CEO任正非、比亞迪（1211）董事長王傳福、新希望控股董事長劉永好、上海韋爾半導體董事長虞仁榮、杭州宇樹科技執行長王興興及小米（1810）董事長雷軍。

此外，出席的企業家還包括阿里巴巴創辦人馬雲、DeepSeek創辦人梁文鋒，以及寧德時代董事長曾毓群、美團（3690）創辦人王興和騰訊（0700）創辦人馬化騰等內地科技巨頭領軍人物。

報道提到，中國政府敦促企業家們「展現自己的才能」，並保持競爭精神，被視為政府多年來因擔心中國科企發展過大而對其進行管控後的立場轉變。同時馬雲在習近平主持下出席會議，亦被視為具有高度象徵意義。

2月17日，國家主席習近平出席民營企業座談會。（新華社）

稱促使消費者消費因素是信心與情緒

另一方面，當被問到對中國消費狀況看法時，蔡崇信指在「非常強大」的家庭資產負債表下，消費者正觀望着作出花費，而可以促使他們消費的因素是「信心和情緒」。他又認為，民營企業對於技術發展的興奮，最終會轉化為消費者信心。