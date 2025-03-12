星展香港跨境客需求大　冀財管收入至27年翻倍　擬增20%銷售員工

星展銀行香港區零售銀行業務及財富管理總監毛安杰（Ajay Mathur）表示，至2027年財富管理業務收入增長目標為翻倍。同時，客戶數目及資產管理規模（AUM）增幅均達50%，增長動力來自於跨境客戶業務等，而這些跨境新客戶來自於中國內地、東盟、台灣及印度等地，當中內地客戶有較大佔比，希望透過作為國際金融中心的香港，多元化資產配置。



跨境新客增達40%擬新增一家財富管理中心

而為達致增長目標，今年會增聘銷售方面的員工15至20%，包括客戶經理及投資專家等。隨著人工智能等新科技發展，在節省人力成本同時，會需要更多懂得去開發及應用這些科技，故此相信不會因此而直接裁員。

毛安杰（Ajay Mathur）冀至2027年╴星展香港財富管理業務收入可翻倍。（顧慧宇攝）

同時，星展香港也擬在九龍區新增多一家財富管理中心。

他指出，受到地緣政治，及本港息口跟隨美息高企等因素影響，帶動跨境客戶業務增長，去年相關新客戶增幅達40%，增幅超越疫情前的低於20%，預計該高速增長會在未來一段時間維持。產品偏好方面，內地客會偏好保險產品，用於儲蓄及傳承，也會偏好開設存款。

星展銀行香港區零售銀行業務及財富管理投資產品及諮詢部主管謝佩芳（Belinda Hsieh）就表示，近期投資市場表現波動，但客戶仍會繼續投資美股及港股，同時，由於美國進入減息周期，也會偏好定息產品鎖定利息回報。