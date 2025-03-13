恒生指數跌幅擴大至逾300點　中芯瀉6.1%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周三（12日）再次低收，不過繼續獲得北水加持，淨買入達262億元。同日美股走勢個別，其中道指仍未止跌，連跌第3日，更一度下試41000點關口，與貿易戰仍未有降溫有關。標普指數及反映科技股走勢的納指則反彈，其中納指升幅更達到1.2%。亞太區股市方面，日本股市今日（13日）早段升約400點，收復37000點關口。匯市方面，於亞洲交易時段美元兌日圓﹑歐元及英鎊等多種貨幣未見有太大變化。商品市場方面，紐約期油跌0.18%，紐約期金升0.04%。



【14:11】港股跌逾300點

港股跌幅進一步擴大至逾300點，恒指最新報23261點，跌338點，國指跌122點，報8560點，科指跌169點，報5676點。

中芯（0981）跌6.1%。

【13:18】港股最新跌260點

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報23340點，跌260點，國指跌95點，報8586點，科指跌137點，報5707點。

快手（1024）跌5.1%，中芯（0981）跌4.7%。

消費股亦受壓，蒙牛（2319）跌4.4%﹑潤啤（0291）跌3.2%﹑康師傅（0322）跌3.2%。

【12:10】港股半日跌173點

港股半日跌173點，報23426點，國指跌70點，報8611點，科指跌126點，報5718點，成交額為1,215億元。

新世界（0017）曾高見5.37元，中午收市報5.27元，升1.7%。其他地產股方面，長實（1113）跌0.1%﹑新地（0016）跌0.5%﹑恒地（0012）無升跌，報22.85元。

科技股普遍向下，阿里（9988）跌2.7%﹑騰訊（0700）跌1.4%﹑美團（3690）跌2.9%﹑小米（1810）逆市升0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.9%﹑友邦（1299）跌1.1%﹑港交所（0388）跌0.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.9%﹑蔚來（9866）跌2.2%﹑小鵬（9868）跌2.7%。

【09:46】港股轉跌99點

港股轉跌99點，報23500點，友邦（1299）將於周五（14日）公布業績，今早跌1.1%。

【09:25】港股高開16點

恒指高開16點，報23616點，國指高開8點，報8690點，科指高開22點，報5867點。

科技股方面，阿里（9988）低開0.7%﹑美團（3690）平開，報168.3元，小米（1810）平開，報52.05元，騰訊（0700）高開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%﹑友邦（1299）低開1.2%﹑港交所（0388）高開0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開2.9%﹑小鵬（9868）高開0.8%﹑蔚來（9866）高開0.1%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.3%﹑安踏（2020）跌1.5%。