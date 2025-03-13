恒生指數轉跌99點　險守23500點　友邦跌逾1%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周三（12日）再次低收，不過繼續獲得北水加持，淨買入達262億元。同日美股走勢個別，其中道指仍未止跌，連跌第3日，更一度下試41000點關口，與貿易戰仍未有降溫有關。標普指數及反映科技股走勢的納指則反彈，其中納指升幅更達到1.2%。亞太區股市方面，日本股市今日（13日）早段升約400點，收復37000點關口。匯市方面，於亞洲交易時段美元兌日圓﹑歐元及英鎊等多種貨幣未見有太大變化。商品市場方面，紐約期油跌0.18%，紐約期金升0.04%。



【09:46】港股轉跌99點

港股轉跌99點，報23500點，友邦（1299）將於周五（14日）公布業績，今早跌1.1%。

【09:25】港股高開16點

恒指高開16點，報23616點，國指高開8點，報8690點，科指高開22點，報5867點。

科技股方面，阿里（9988）低開0.7%﹑美團（3690）平開，報168.3元，小米（1810）平開，報52.05元，騰訊（0700）高開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%﹑友邦（1299）低開1.2%﹑港交所（0388）高開0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開2.9%﹑小鵬（9868）高開0.8%﹑蔚來（9866）高開0.1%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.3%﹑安踏（2020）跌1.5%。