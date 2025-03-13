劉鑾雄慈善基金捐4億元　中山一院劉鑾雄樓落成

劉鑾雄慈善基金信託人之董事暨華人置業（0127）行政總裁兼執行董事劉陳凱韻女士今天出席《中山大學附屬第一醫院（中山一院）醫學綜合樓—劉鑾雄樓落成暨建華國際醫療中心、婦女兒童中心啟用儀式》，參與設施的啟動儀式並見證院方與多個國內外相關機構的簽約儀式。



出席啟用儀式的嘉賓包括中山大學校長高松、中山一院院長肖海鵬、擔任活動主持的中山一院黨委書記駱騰、老撾衛生部部長Bounfeng Phoummalaysith、清華大學醫院管理研究院院長張宗久、恒力集團董事長、總裁陳建華、廣東省婦聯主席譚萍、廣西壯族自治區衛生健康委主任杜振宗、廣東省衛生健康委副主任汪洪濱、貴州省衛生健康委副主任鄧麟宇、廣州市人民政府副市長賴志鴻、廣州市衛生健康委主任陳斌。

作為中山一院醫學綜合樓的劉鑾雄樓，於2019年9月奠基，總建築面積近7.6萬平方米，建築高度98.2米，包括地上25層及地下4層。大樓總投資超過6億元，獲劉鑾雄慈善基金捐贈港幣4億元，樓宇並獲冠名為「劉鑾雄樓」。

在啟用儀式上，劉陳凱韻向醫務工作者致以誠摯問候，並向各級領導、社會各界人士和設計建設者們致以崇高敬意，她指：「中山一院是中國頂尖的百年名院，這裡醫生技術精湛、醫德高尚，服務暖心，就醫體驗一流，享譽海內外。醫療衛生事業是劉鑾雄慈善基金關註支持的重要領域，基金自2009年起就陸續捐資支持中山一院建設發展。相信劉先生看到這一幕之後，會和我一樣感到特別欣慰！」她並祝願中山一院繼續攀登醫學高峰，創造生命奇跡，為民眾健康帶來更多福音。