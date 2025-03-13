Klook︰去年入境旅客業務增長65%　用AI安排行程成關鍵趨勢之一

旅遊業增長理想，有不少新趨勢。本地旅遊平台Klook調查顯示，去年入境旅客業務按年增長 65%，超越了行業平均31% 增長率的兩倍。其中日本作為主要來源市場，增長更高達215%，而其他主要旅客市場包括菲律賓、韓國、台灣、中國內地和新加坡，其增長率高達 110%。另外，新興市場如美國及印度等亦錄得155% 的增長。

旅行漸成個人成長及重啟身心的重要方式

Klook最新發表的2025 Travel Pulse旅遊習慣及趨勢調查報告，亦分析了千禧世代和 Z 世代對旅遊習慣及態度的轉變。報告顯示，旅行日漸被視為個人成長及重啟身心的重要方式，幾乎所有年輕旅客都視旅行為有效的減壓方式以及終極療癒之道。具體而言，過半（52%）港人希望透過旅遊逃離沉悶的日常，47% 旨在透過旅遊對抗工作倦怠，而44% 則渴望透過旅遊取得新靈感。

另外，新世代旅客對紓壓旅遊的期望持續上升，有超過九成（92%）出遊後經歷「旅行後遺症」（post-travel blues），其中近七成（69%） 港人旅行回港後已懷緬剛結束的行程體驗並打算計劃下趟出行。

同時，儘管超過六成（64%）港人因時間限制而無法踏上旅程，而超過五成（57%） 則提到財務考量，近九成（89%） 港人仍已計劃於2025年至少安排一次海外旅遊，比上年的71%更見增幅，當中日本依舊成為他們的首選目的地。

Klook香港及澳門區市場營銷總監陳詠賢﹙左﹚及Klook香港、澳門及泰國總經理岑皓祺﹙右﹚。

旅遊業五大關鍵趨勢 AI抬頭

報告還揭示了 2025 年塑造旅遊業的五大關鍵趨勢，當中包括升級預算以配合深度體驗；善用AI規劃完美旅程；到埗即興預訂當地旅遊體驗；更重視永續旅遊；依賴社交媒體規劃旅程。談及AI，65%旅客正運用AI挑選旅遊體驗及安排行程，其中 Z 世代更為善於運用。在香港受訪者中中，41%對使用AI進行旅行規劃表現出強烈興趣，特別是用於翻譯和語言協助、研究目的地或體驗活動，以及安排行程。

融資1億美元 足夠支持5至10年發展

Klook香港及澳門區市場營銷總監陳詠賢同時表示，愈來愈多港人以因應文化、音樂或運動等盛事而計劃行程，佔比27%。

Klook日前成功融資1億美元，該公司香港、澳門及泰國總經理岑皓祺表示，資金來自歐洲，足以支持公司未來五至十年的發展，以開發特別產品、優化平台及AI應用。

他又稱，對香港舉辦盛事經濟有信心，啟德體育園區具很大的競爭力，在不少國際活動來港舉行下，相信會為香港帶來更多入境旅客。