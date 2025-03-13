世茂︰境外債重組計劃獲高等法院批准

撰文：張偉倫
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世茂集團（0813）宣布，就境外債重組計劃，尋求高等法院批准計劃的呈請於今日（13日）進行聆訊，並已根據高等法院作出的指令獲得批准。

世茂收市報1.02元，升1%。

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