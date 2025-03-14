友邦去年新業務價值增18%　末期息130.98仙　斥16億美元回購

友邦（1299）公布截至去年12月底止全年業績，新業務價值增長18%至47.12億元（美元‧下同），新業務價值利潤增加1.9個百分點至54.5%。年化保費增長14%至86.06億元。



派末期息130.98港仙，全年派息175.48仙，增加9%。另將進行新一輪16億元回購。公司表示於2024年透過派息及回購，向股東返還65億元。

公司又指出，年內稅後營運溢利為66.05億元，每股增長12%。

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報告分部錄雙位數增長

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示：「友邦保險在2024年締造卓越表現，我們的新業務價值創新高，盈利及產生的自由盈餘增長強勁。我們的內涵價值營運回報及股東分配權益營運回報繼續上升，並同時向股東返還可觀的資本。新業務價值上升18%至47.12億元，所有報告分部均取得雙位數字的增長，彰顯我們業務的多元化及實力。在多層具盈利性新業務的相繼疊加推動下，盈利和現金流持續增長，每股稅後營運溢利增加12%，而每股產生的基本自由盈餘則上升10%。在透過股息及股份回購向股東返還65億美元後，每股內涵價值權益增加9%。」

他又表示﹕「秉承我們審慎、可持續及漸進的派息政策，董事會建議增派末期股息10%至每股130.98港仙，使2024年全年每股股息總額增加9%。此外，根據優化的資本管理政策，董事會亦公佈了新一輪16億元股份回購，包括符合年度產生的自由盈餘淨額之75%目標派付率的6億美元，以及定期檢視本集團資本狀況後之額外的10億元。股息連同股份回購為股東帶來相當於約6%之總收益率。」