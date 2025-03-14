恒生指數升572點　企穩24000點　藥明生物飆逾13%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（13日）再度下跌，成交額縮至約2,340億元。受累於貿易戰升溫，同日美股三大指數悉下挫，其中道指跌537點或1.3%，反映科技股走勢的納指更跌2%。標普指數則已跌入技術調整區。亞太區股市方面，日本股市於今日（14日）早段升逾百點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金再次迫近3,000美元，紐約期油升0.45%。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓均上揚。



【13:58】港股維持逾500點升幅

港股最新報24034點，升572點，國指升263點，報8903點，科指升5892點，升144點。

藥明生物（2269）飆13.3%，最新報26.4元。

【12:33】港股半日曾升600點

港股受到消費股推動下，今早曾升逾600點，中午收市報24047點，升584點，國指升268點，報8908點，科指升156點，報5904點，成交額為1,590億元。

消費股高收，海底撈（6862）升3.1%﹑蒙牛（2319）升8%，康師傅（0322）升0.6%。

內險股亦獲追捧，平保（2318）升6.1%﹑國壽（2628）升7.9%﹑新華保險（1336）升11%。

內銀股方面，建行（0939）升2.2%﹑工行（1398）升2.5%﹑中行（3988）升1.5%﹑農行（1288）升1.6%。

其他藍籌股方面，長和（0001）跌4.6%﹑友邦（1299）跌2.1%。

科技股方面，阿里（9988）升3.7%﹑騰訊（0700）升3.8%﹑美團（3690）升5.9%。

【11:12】港股曾升近500點

港股升幅曾擴大至近500點，最新報23909點，升447點。

國務院新聞辦公室將於下周一（17日）下午3時舉行新聞發布會，包括發改委﹑財政部﹑人行及市監局等負責人，介紹刺激消費有關情況。

蒙牛（2319）升8.4%﹑康師傅（0322）升0.5%，李寧（2331）升5.6%﹑海底撈（6862）升3.3%，旺旺（0151）則逆市跌1.4%。

【10:35】港股現升逾300點

港股升幅進一步擴大至逾300點，恒指最新報23779點，升317點。

海底撈（6862）升2.8%﹑安踏（2020）升2.5%﹑蒙牛（2319）升7.6%，報19.54元。

內險股方面，平保（2318）升4.5%﹑國壽（2628）升5.7%﹑太保（2601）升6.5%。

內銀股上揚，建行（0939）升2.5%﹑中行（3988）升1.8%。

友邦（1299）逆市跌4.1%﹑長和（0001）跌5.6%。

【10:03】港股升幅擴至逾200點

港股升幅擴大，最新報23676點，升213點，國指升115點，報8756點。

長和（0001）逆市跌5.8%，報46.55元。

藥明系上揚，藥明生物（2269）升9.2%﹑藥明康德（2359）升3.7%。

【09:25】港股高開190點

恒指最新報23653點，高開190點，國指最新報8737點，高開96點，科指最新報5826點，高開78點。

科技股方面，阿里（9988）高開2.3%﹑騰訊（0700）升1.1%﹑美團（3690）升2.4%﹑小米（1810）升0.3%﹑京東（9618）升2.7%﹑百度（9888）升2.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.8%﹑小鵬（9868）升2.6%﹑蔚來（9868）跌2.9%﹑比亞迪（1211）升1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報85.65元，已公布全年業績的友邦（1299）低開2.1%﹑港交所（0388）高開1.7%。

消費股方面，海底撈（6862）升1.4%﹑安踏（2020）平開，報94.85元，李寧（2331）升1.4%。