積金局會續研究強積金投資納入虛擬資產　財赤料增至8900萬元

積金局主席劉麥嘉軒及行政總監鄭恩賜等今日出席立法會議時。有議員關注未來強積金資會否納入虛擬資產時，當局表示會繼續進行研究。劉麥嘉軒指出會特別關注透明度是否足夠，以及價格波幅﹑平台風險﹑流動性風險﹑安全風險等問題。



劉麥嘉軒又指出，現階段很多市場對虛擬資產的規管仍在起步中，需要更多時間監察。

積金局主席劉麥嘉軒。（積金局圖片）

下財政赤字增至8900萬元

另一方面積金局向財經事務委員會提交新一個財政年度預算，預料在2025至2026年度赤字擴大至8,900萬元，總開支減少1%，非經常結餘降至20.4億元。

積金局又指出在增聘人手之餘，亦會利用人工智能及精簡內部程序等，以達到削減總開支2%目標，以及會檢討註冊年費徵費率。

料2026至27年度收回成本

鄭恩賜指出明年會檢討徵費率，檢討後目標為收回服務成本，預料在2026至2027財年後，若修訂能收回成本，預期不會錄得赤字。

此外，投資收益是積金局另一個主要收入來源，有議員建議將資金交予外匯基金投資，不過，局方解釋未符合有關資格，並預期按現行投資模式，明年可望錄得不俗的回報。

積金局又稱，預設投資策略深受市民歡迎，每10個強積金（MPF）戶口，就有3個投資於預設投資基金，合共有350萬個MPF戶口，按年升6%，未來會繼續增加宣傳。