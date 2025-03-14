港華智慧能源：料可再生能源業務淨利潤　未來有高雙位數增長

港華智慧能源（1083）去年核心利潤錄得16.01億元，按年上升34.5%，派發末期股息每股16港仙及一次性特別股息每股3港仙，合共每股19港仙，按年增18.8%。



集團行政總裁黃維義今日（14日）在業績會上指，去年基於可再生能源業務的業績令人鼓舞，因此派發特別息，期望每年利潤上升，方可回饋股東，但是否再派特別息，仍要視乎公司現金、投資狀況，強調現時派息比率達40%，相當健康。



去年可再生能源業務淨利潤大幅躍升5倍至4.79億元，黃維義稱，反映過去三年的努力獲得成果，但未來再整5倍並不現實，料會有高雙位數增長。

集團在去年度集團完成推進5億元人民幣類REITs因應光伏儲能項目再融資，黃維義稱，新一年度擬再增加5億元人民幣類REITS融資。至於具體撥入類REITs新增融資是甚麼項目，他並未作具體透露，則按需要而作安排。

他續指，今年集團在可再生能源新增光伏累計併網由上年度的2.3吉瓦，再增加0.6吉瓦，若全數由集團出資，涉及投資料達20億元，或會透過發行類REITs、資產管理方式打開融資渠道。

城市燃氣業務方面，集團營運總裁燃氣業務紀偉毅稱，今年料售氣量目標可達180億立方米，按年增加5%。成本價格料保持平穩，隨著旗下項目陸續順價調整收費，預計毛利率或毛差會上升。