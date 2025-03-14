人行稱實施適度寬鬆貨幣政策　擇機降準降息

人民銀行黨委周四（13日）召開擴大會議，研究部署貫徹落實舉措，包括實施適度寬鬆貨幣政策，擇機降準降息等，推動經濟持續回升向好，營造良好的貨幣金融環境。



會議提到研究部署落實的舉措，包括實施好適度寬鬆的貨幣政策，平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內外部均衡、支持實體經濟與保持銀行體系自身健康性的關係。根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息，綜合運用公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕。推動社會綜合融資成本下降。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

同時，加強重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融服務，科學運用各項結構性貨幣政策工具，引導金融機構加力支持科技金融、綠色金融等領域，研究創設新的結構性貨幣政策工具；穩妥有效防範化解重點領域金融風險，探索拓展宏觀審慎和金融穩定功能，維護金融市場穩定，做好金融支持融資平台債務風險化解工作，支持中小金融機構風險處置，完善房地產金融宏觀審慎管理，健全房地產金融制度，以及進一步全面深化金融改革開放，穩慎扎實推進人民幣國際化。

人行黨委於周四舉行會議，指出要做好金融支持融資平台債務風險化解工作。（網上圖片）

周初舉行會議商化解平台金融債風險

另一方面，人行於周一至周二（10至11日）召開2025年信貸市場工作會議，要求有序推進融資平台金融債務風險化解，支持地方政府扎實推動融資平台市場化轉型。

會議要求，要着力推動提升重大戰略、重點領域和薄弱環節的融資可得性，增強金融產品服務供需適配度。扎實做好科技金融工作，完善金融支持科技創新政策體系，培育支持科技創新的金融生態，精準支持國家重大科技任務和科技型中小企業。持續提升綠色金融服務質效，為經濟社會綠色低碳發展提供有力支持。

此外，深入推進普惠金融高質量發展，不斷深化民營和小微企業、鄉村振興、高質量充分就業等領域金融服務。增強養老金融服務能力，加大對養老產業和重點消費領域的金融支持。積極穩妥發展數字金融。堅持求真務實，加強調查研究，做好政策宣傳，進一步增強金融支持的力度、可持續性和專業化水平。