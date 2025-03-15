中銀香港推廣理財防騙教育及創意文化　姚焯菲任品牌大使

中銀香港的「理財 TrendyToo」宣布，由周四至周六﹙15日﹚假中環街市舉辦「TrendyToo理財新手綫財智講座暨玩創市集嘉年華」，推廣理財防騙教育及創意文化，創意市集雲集多個由年輕人主理的本地原創品牌，還請來人氣偶像姚焯菲(Chantel)擔任品牌大使，為活動揭幕。

中銀香港副總裁陳文在致辭時表示：「中銀香港作為根植香港逾百年、致力服務社會的金融機構，一向關注和支持年輕人成長的理財需要，並透過多元化及生活化方式，協助其逐步實現理財目標。是次活動與社會各界攜手合作，凝聚近50個本地原創品牌及青年創業者，當中包括大學生，致力打造一個匯聚理財知識學習、防騙資訊分享，以及文創藝術交流的獨特體驗。我們期望透過活動將理財教育融入社區，用行動展示香港年輕人的無限潛力，一齊『說好香港故事』。」

此外，中銀香港在今年3月進行問卷調查，訪問約500名大學生，以瞭解其理財習慣及防騙意識。調查結果顯示，有近8成大學生認為在就讀大學期間學習理財尤為重要，而2成半表示曾墮入詐騙陷阱。在理財習慣方面，有3成受訪者指暫時以儲蓄為主而未有考慮投資，近4成表示已有投資及購買保險的經驗；逾6成半受訪者希望畢業後通過固定工作賺取收入外，也能透過投資獲取額外回報。由此可見，大學生的理財意識已逐漸提升，並已開始為未來財務規劃做準備。