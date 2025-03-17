招行獲平安資管斥資4.45億元　增持936萬股H股　持股最新逾1成

內銀股繼續獲得內地保險公司垂青。根據聯交所最新權益披露資料顯示，2025年3月12日，中信銀行（0998）獲瑞眾人壽於場內以每股均價5.9439元增持300萬股H股，涉資約1,783.17萬元。



增持後，瑞眾人壽對信行H股最新持股數目為744,110,000股，持股比例由4.98%上升至5.00%。

平安資管持招行H股逾1成

另一方面根據聯交所最新權益披露資料顯示，2025年3月12日，招商銀行（3968）獲Ping An Asset Management Co., Ltd.在場內以每股均價47.5501元增持936.65萬股H股，涉資約4.45億元。

增持後，Ping An Asset Management Co., Ltd.最新持股數目為461,189,000股，持股比例由9.84%上升至10.04%。

平安人壽斥近1.6億元增持郵儲行

此外根據聯交所最新權益披露資料顯示，2025年3月10日，郵儲銀行（1658）獲平安人壽在場內以每股均價5.0729元增持3,104萬股H股，涉資約1.57億元。

增持後，中國平安人壽保險股份有限公司最新持股數目為1,609,710,000股，持股比例由7.95%上升至8.10%。