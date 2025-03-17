恒生指數現升335點 最新報24295點｜持續更新
撰文：張偉倫
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【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】內地出招撐消費，帶動上周五（14日）港股升近500點，同日美股反彈，三大指數升幅介乎1.65%至2.61%。亞太區股市方面，日本股市今日（17日）早段升約500點。
【10:34】港股升335點
港股最新報24295點，升335點，國指升93點，報8971點，科指升11點，報5891點。
【09:41】港股最新升208點
內房及物管股上揚，雅居樂（3383）升4.8%﹑碧桂園（2007）升3.8%﹑龍湖（0960）升2%。
物管股方面，碧桂園服務（6098）升10.3%﹑雅生活（3319）升5.5%﹑華潤萬象（1209）升2.7%。
港股最新報24168點，升208點。
【09:25】港股高開266點
恒指高開266點，最新報24226點，國指升78點，報8956點，科指升39點，報5920點。
長和（0001）低開0.8%，報45.9元。長和系其他公司方面，長實（1113）跌1.6%﹑長建（1038）跌0.5%。
科技股方面，阿里（9988）高開1.3%﹑將於周三（19日）公布業績的騰訊（0700）高開2%。
消費股方面，國新辦今午舉行記者會講解內地推動消費措施，海底撈（6862）高開2.3%﹑安踏（2020）升1%﹑潤啤（0291）升5.5%。