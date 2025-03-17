A股走勢個別 滬深300指數失守4000點 港股現升139點｜持續更新
【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】內地出招撐消費，帶動上周五（14日）港股升近500點，同日美股反彈，三大指數升幅介乎1.65%至2.61%。亞太區股市方面，日本股市今日（17日）早段升約500點。
【15:18】內地股市走勢個別
內地股市走勢個別，上証指數收市報3426點，升6點，深成指數收市報10957點，跌20點，滬深300指數收市報3996點，跌9點，創業板指數收市報2215點，跌11點。
港股方面，恒指最新報24099點，升139點。
【14:13】港股現升244點
港股升幅在午後略收窄，恒指最新報24204點，升244點，國指升68點，報8946點，科指升2點，報5883點。
能源股上揚，新奧（2688）升7.5%﹑潤電（0836）升3.8%﹑信義光能（0968）升3.7%。
【12:40】港股半日升316點
港股延續上周五（14日）升勢，半日升316點，中午收市報24276點，國指升8963點，升85點，科指跌1點，報5879點，成交額約為1,418億元。
內需及消費股續獲投資者追捧，李寧（2331）升4%﹑周大福（1929）升3.8%﹑海底撈（6862）升2.1%﹑潤啤（0291）升0.7%。
汽車股方面，理想汽車（2015）跌6%﹑小鵬（9868）升不足0.1%﹑比亞迪（1211）升0.9%﹑蔚來（9866）升4.1%。
科技股方面，阿里（9988）升0.6%﹑騰訊（0700）升1.4%﹑美團（3690）升2.6%。
金融股方面，滙豐（0005）升3%，中午收市報88.05元，友邦（1299）升3.3%﹑港交所（0388）升4.1%。
內房股方面，碧桂園（2007）升5.8%﹑雅居樂（3383）升3.2%﹑龍湖（0960）升1.1%。
【10:34】港股升335點
港股最新報24295點，升335點，國指升93點，報8971點，科指升11點，報5891點。
【09:41】港股最新升208點
內房及物管股上揚，雅居樂（3383）升4.8%﹑碧桂園（2007）升3.8%﹑龍湖（0960）升2%。
物管股方面，碧桂園服務（6098）升10.3%﹑雅生活（3319）升5.5%﹑華潤萬象（1209）升2.7%。
港股最新報24168點，升208點。
【09:25】港股高開266點
恒指高開266點，最新報24226點，國指升78點，報8956點，科指升39點，報5920點。
長和（0001）低開0.8%，報45.9元。長和系其他公司方面，長實（1113）跌1.6%﹑長建（1038）跌0.5%。
科技股方面，阿里（9988）高開1.3%﹑將於周三（19日）公布業績的騰訊（0700）高開2%。
消費股方面，國新辦今午舉行記者會講解內地推動消費措施，海底撈（6862）高開2.3%﹑安踏（2020）升1%﹑潤啤（0291）升5.5%。