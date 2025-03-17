內地今年安排3000億人民幣超長期特別國債　支持消費品以舊換新

中國國務院新聞辦舉行新聞發布會，講解有關推動消費情況。發改委副主任李春臨指出《提振消費專項行動方案》首次在促消費文件中強調穩股市、穩樓市，並提出相應舉措，努力讓老百姓的消費底氣更足，預期更穩，信心更強。



李春臨表示，《方案》在起草過程中，聚焦能加力、可落地，群衆有實感的增量政策，全方位擴大商品和服務消費。其中一項重點即是從供需兩端綜合發力。此前消費政策大多從供給側入手，強調以供給引領創造需求，這次《方案》在需求側加大政策力度，着力促進居民增收減負。

李春臨又指出，今年安排3,000億元（人民幣‧下同）超長期特別國債資金支持消費品以舊換新加力擴圍，這個資金額較去年增加1倍，首批810億元已經於1月初下達到地方。在各方努力下，今年前兩個月，全國新能源乘用車零售約134萬輛，家電一級能效產品銷售額241億元，同比分別增長26%和36%；6,000元以下手機市場銷量約3,300萬台，銷售額約860億元，周均銷量、銷售額分別較補貼前一周增長19%、29%，以舊換新開局良好。

人行將研究出台金融支持擴大消費專門文件

另一方面，人民銀行信貸市場司負責人車士義表示，人民銀行將研究出台金融支持擴大消費的專門文件，強化金融與財政政策，產業政策的協同，引導金融機構從消費供給和需求兩端，積極滿足各類主體多樣化資金需求。

車士義又指出，，實施好適度寬鬆貨幣政策，爲擴大消費營造良好金融環境。根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏，綜合運用存款準備金、再貸款再貼現、公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕；研究創設新的結構性貨幣政策工具，加大消費重點領域低成本資金支持。