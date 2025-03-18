恒生指數現升415點 百度飆近1成兼重上「紅底」｜持續更新
撰文：張偉倫
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港股今日（18日）承接美股於周一（17日）升勢，高開逾500點。
【10:24】港股現升415點
港股升415點，報24560點。
百度（9888）重上「紅底」，最新報101元，升9.7%。
【09:59】港股最新升411點
港股最新報24557點，升411點，國指升158點，報9087點，科指升152點，報6025點。
恒發（0097）曾高見0.183元，升幅達92..6%，最新報0.167元，升75.8%。
【09:25】港股高開533點
恒指最新報24679點，高開533點，國指升201點，報9130點，科指升165點，報6038點。
阿里（9988）高開5.8%﹑騰訊（0700）高開2.7%﹑美團（3690）高開3.7%。
金融股方面，滙豐（0005）高開1%﹑港交所（0388）高開2.4%。
恒基系創辦人李兆基於周一（17日）離世，積閨享壽97歲。恒地（0012）今早股價最新報23.3元，高開1.5%。
至於系內其他公司股價，煤氣（0003）高開0.2%﹑恒發（0097）高至於系內其他公司股價，煤氣（0003）高開0.2%﹑恒發（0097）