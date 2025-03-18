阿里及百度抽升逾半成 領恒生指數連升第3日 累漲1278點
港股今日（18日）承接美股於周一（17日）升勢，高開逾500點。
【16:31】港股全日升595點
港股連升3日，合共累升1,278點。恒指收市報24740點，升595點，國指升249點，報9177點，科指升6105點，升232點，成交額為2,859億元。
科技股表現強勁，其中具有人工智能（AI）概念的股份獲追捧，百度（9888）升12.2%﹑阿里（9988）升5.8%﹑商湯（0020）升2.4%。
其他科技股方面，美團（3690）升1.3%﹑小米（1810）升3.3%﹑騰訊（0700）升3.1%﹑京東（9618）升5.3%。
藥明系方面，藥明康德（2359）升10.5%﹑藥明生物（2269）升5.1%﹑藥明合聯（2268）升12.1%。
消費股方面，海底撈（6862）升1.8%﹑安踏（2020）升2.8%。
金融股方面，滙豐（0005）升1.6%﹑友邦（1299）升0.4%﹑港交所（0388）升1.8%。
【15:11】港股升527點
內地股市高收，上証指數收市報3429點，升3點，深成指數收市報11014點，升56點，滬深300指數收市報4007點，升10點，創業板指數收市報2228點，升13點。
港股方面，恒生指數升527點，升24672點。
【13:48】港股升516點
港股升幅在午後擴大至逾500點，恒指最新報24662點，升516點，國指升213點，報9141點，科指升195點，報6068點。
藥明康德（2359）宣布斥10億元人民幣回購A股，最新報72.85元，升11.3%。
百度（9888）升10.7%。
【12:53】港股半日升435點
港股延續上日升勢，半日升435點，恒指最新報24580點，國指升178點，報9107點，6035點，升162點，成交額1,531億元。
恒地（0012）半日跌0.2%，報22.9元。至於系內其他公司股價，煤氣（0003）跌0.3%﹑恒發（0097）升53.7%﹑香港小輪（0050）升1.4%﹑美麗華（0071）升3.8%。
長和系方面，長和（0001）跌3.9%﹑長實（1113）跌0.7%﹑長建（1038）跌2.1%﹑港燈（2638）跌0.5%﹑電能（0006）跌0.8%。
科技股方面，阿里（9988）升4.9%﹑騰訊（0700）升2.2%﹑美團（3690）升0.1%﹑小米（1810）將於今日收市後公布業績，中午收市報57.15元，升2.4%。
金融股方面，滙豐（0005）升1.4%，報88.9元，港交所（0388）升1.5%。
【10:24】港股現升415點
港股升415點，報24560點。
百度（9888）重上「紅底」，最新報101元，升9.7%。
【09:59】港股最新升411點
港股最新報24557點，升411點，國指升158點，報9087點，科指升152點，報6025點。
恒發（0097）曾高見0.183元，升幅達92..6%，最新報0.167元，升75.8%。
【09:25】港股高開533點
恒指最新報24679點，高開533點，國指升201點，報9130點，科指升165點，報6038點。
阿里（9988）高開5.8%﹑騰訊（0700）高開2.7%﹑美團（3690）高開3.7%。
金融股方面，滙豐（0005）高開1%﹑港交所（0388）高開2.4%。
恒基系創辦人李兆基於周一（17日）離世，積閨享壽97歲。恒地（0012）今早股價最新報23.3元，高開1.5%。
至於系內其他公司股價，煤氣（0003）高開0.2%﹑恒發（0097）高至於系內其他公司股價，煤氣（0003）高開0.2%﹑恒發（0097）