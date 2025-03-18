潤啤去年賺47.4億元人民幣　按年跌8%　派末期息38.7分

華潤啤酒（0291）公布截至去年12月底全年業績，股東應佔溢利按年減少8%至47.39億元（人民幣‧下同），派末期息38.7分，連同中期息全年派息76分。



公司指出，若扣除產能優化的固定資產減值，及一次性員工補償及安置費3,600萬元月，及下半年政府補助和出售土地權益溢利2.66億元，年內未計利息及稅項前盈利為63.44億元，按年增加2%。

公司指出年內來自啤酒業務營業額為364.86億元。持續高端化發展帶動平均售價升1.5%，推動啤酒業務毛利率增加0.9個百分點至41.1%。EBITDA為78.81億元。

白酒業務方面，年內營業額增加4%至21.49%，EBITDA為8.47億元。

華潤啤酒去年全年派息76分人民幣。（視覺中國）

有信心爭取啤酒業務今年更快速增長

公司又指出在今年首2個月，啤酒銷量在去年高基數情況下錄單位數增長，高端化持續發展，其中「喜力」銷量持續雙位數增長；又指出受惠營業額增長及降本增效。預料在今年的首2個月，啤酒業務的未經審核EBIT增速會高於營業額。同時表示對今年啤酒業務爭取營業額增長及利潤恢復較快增長更有信心，整體表現維樂觀的預期。