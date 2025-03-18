內地力谷消費　花旗稱政策思路出現轉變　舊換新補貼即時刺激需求

中國近日發布《提振消費專項行動方案》，花旗表示政策思路出現積極轉變，更加關注需求側，但目前可量化的真金白銀支持仍然是以舊換新計劃，後續政策值得關注方面，包括育兒補貼、提高最低工資，以及完善年假制度等。



《路透》引述花旗報告估計，今年3,000億元（人民幣‧下同）的以舊換新補貼，將給社會消費品零售總額帶來0.8個百分點的拉動，預計全年社會消費品零售總額按年增長4.7%。以舊換新補貼仍可能是最顯著、能帶來立竿見影效果的需求側刺激措施。

在育兒補貼方面，花旗認為，如果呼和浩特的鼓勵生育標準推廣至全國，第一年育兒補貼可能達到954億元，約佔GDP的0.07%，或社會消費品零售總額的0.2%，而且後續年份可能還會上升，但這一政策能否長期提振生育率，仍待時間檢驗。報告強調，育兒補貼具有門檻效應，需要足夠大的金額才能改變生育決定。

若能提高最低工資成效立竿見影

花旗又認為，提高最低工資若能落地，也將能立見成效。該行指出，過去數十年最低工資增速一直滯後於城鎮居民工資性收入增速，有必要進行更為系統的調整，通過一次性上調及指導未來上調的透明機制，來穩定居民收入增長預期。

此外，花旗又稱，方案中的保障休息休假權益令人鼓舞；為整個社會營造更好的工作環境，實現工作與生活的平衡，有助促進服務消費。畢竟服務消費既需要錢，也需要時間。

另一方面，瑞銀發表研報，指國家促進消費專項措施反映當局對支持國內消費是前所未有地高度重視，所提出的鼓勵工資合理增長、穩定股市、新生育補貼、支持房地產市場、對符合條件的貸款提供利息補貼以及更寬鬆的消費貸款條件等政策，構成促進消費組合拳，可能促進銀行零售貸款增長加快及資產質量提升，當中零售業務敞口較大的銀行，包括招商銀行（3968）、中信銀行（0998）及平安銀行（深圳﹕000001）可能受益更多。