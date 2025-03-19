周大福創建斥10億入股盈立證券母企　拓大中華及東南亞財管服務

周大福創建（659)宣布，與智能企業有限公司和獨立第三方簽訂一項有條件的買賣協議，以總代價約1.3億美元（相等於約10億港元），收購uSmart Inlet Group Ltd 43.93% 權益。這項策略性收購將助集團與現有的保險業務即周大福人壽，共同打造一個全面的財富管理平台。



uSMART是一間金融科技公司，為零售和機構客戶提供一站式金融及財富管理服務和解決方案，業務範圍主要覆蓋香港和新加坡。公司提供的综合服務包括網上證券經紀服務及結合證券交易與財富管理的金融科技解決方案。uSMART持有多項經監管機構認可的牌照，可在香港、新加坡及美國開展多種股票及資本市場業務。

入股uSMART可強化周大福人壽

周大福創建聯席行政總裁鄭志明表示，是次收購uSMART與集團發展金融服務板塊的策略一致，將進一步強化周大福人壽，以及集團生態圈內其他業務之間的協同效應，從而提升集團的實力。此外，這次收購亦有助拓展香港、東南亞和美國地區的業務，同時為客戶提供更廣泛的網上經紀和交易解決方案，並為持份者引入創新的證券交易軟件及金融科技服務。

周大福創建聯席行政總裁何智恒補充，內地投資者對資產的全球配置需求日益增長。他們積極尋求優質的資本配置方案，以實現更高回報，同時應對貨幣波動帶來的風險。將憑藉uSMART擁有多元化產品、專業知識和龐大客戶網絡的優勢，擴大集團客戶群，並發揮集團內的交叉銷售潛力。長遠來說，這將進一步鞏固周大福人壽作為市場領先者的地位。