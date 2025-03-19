野村列4情景日本將加息至2厘　日圓兌1美元或升值5%　破140關

日本央行自去年3月起已3度加息，當地息率已由負0.1厘，上調至0.5厘。大行野村最新報，指出雖然該行預料至2026年日央行將加息至1厘，可是愈來愈多投資者預期當地利率將上升至1.25厘。因此該行嘗試以利率最終升至2厘的情景下作分析。



野村指出在4個宏觀經濟情景下，日本央行會將基準利率調高至2厘，分別為環球實質經濟增長速度再高出2個百分點，實質消費者支出最多升1.8個百分點﹑財政支出佔GDP比重增加1個百分點，以及日圓NEER貶值20%。

該行指出若利率升至2厘，當地租賃及地產行業會最受衝擊，又指出當有效利率高於0.5厘時或加劇市場對小型企業破產的憂慮。即使該行預期日本金融體系會保持穩定，但不同規模的金融機構利率或存有差異。同時指出若日本央行為應對暫時經濟過熱而緊縮採取措施，屆時日本國債孳息曲線或會出現倒掛。

圖為2024年3月，國旗在日本央行外飄揚。（Reuters）

或引發班資回朝

該行又指出若日本利率升至2厘，日圓料升值至少5%。單憑日本方面的因素，就而推動美元兌日圓會長期維持於140以下水平。野村預期若投資者預期當地超長期利率上升，日本投資者將解除總值數萬億日圓海外證券投資，並班資回朝。