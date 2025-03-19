長建去年賺81億元增1%　末期息186仙

長建（1038）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利81.15億元，按年增加1%；末期息186仙，連同中期息72仙，全年派息258仙，按年增加0.8%，即自1996年上市以來連續28年增加股息。



公司指出年內來自電能（0006）溢利貢獻為22.03億元，按年增加2%。英國基建業務溢利貢獻為39.81億元，按年增加31%。澳洲基建業務貢獻為17.84億元，按年減少4%。來自歐洲大陸業務溢利為6.07億元，按年增加13%。加拿大基建業務方面，年內溢利貢獻減少19%至5.24億元。新西蘭基建業務溢利貢獻為1.85億元，按年增加10%。中港業務溢利貢獻按年增加13%至1.32億元。

長江基建主席李澤鉅。（資料圖片）

持有現金80億元

公司指出截至去年12月底持有現金80億元，淨負債對總資本淨額為7.8%。

主席李澤鉅指出，展望2025年及將來，對業務前景保持審慎樂觀。當今宏觀形勢充滿挑戰，長建與同屬長江集團之策略夥伴包括長江實業及電能實業，均擁有雄厚財務實力，正處於具優勢地位把握與時出現的增長機會。

他又指出長江基建致力追求增長之同時，亦不忘審慎理財。一直在穩健與增長間力求平衡，可見諸於集團長期兼顧持續盈利增長與理想負債水平外，於收購過程中亦不會抱有志在必得的心態。