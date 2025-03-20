保誠去年新業務利潤增11%至30.8億美元　第二次中期息16.29美分

保誠（2378）公布2024年業績。截至去年底新業務利潤增加11%至30.78億美元。經計及利率及其他經濟變動的影響，新業務利潤大致持平，傳統內含價值新業務利潤亦增加11%。派第二次中期股息為每股16.29美分，全年派息23.13美分，增加13%。計及股份購回，2024年全年度的股東總回報為14億美元。



年內有效保險及資產管理業務產生的經營自由盈餘為26.42億美元，符合集團對2022年至2027年期間所產生自由盈餘的預期。集團繼續投入資源完善營運模式，並透過處理相關差異來提升能力及創造價值。經調整稅前經營溢利增加10%至31.29億美元，經調整稅後經營溢利增加7%至25.82億美元。按與2023年一致的基準計算，以經調整經營溢利為基礎的每股盈利為89.7美分，增加8%（未計就集團於馬來西亞傳統壽險業務的非控制權益作出的調整）。

集團歐洲內含價值權益為442億美元(2023年：453億美元(按實質匯率基準呈列))，相當於每股1,664美分(2023年：每股1,643美分(按實質匯率基準呈列))。資本狀況強勁，自由盈餘比率為234%，超出集團訂明資本要求的集團監管股東盈餘為159億美元，相當於覆蓋比率為280%。倘計及完成股份購回計劃、派付2024年第二次中期股息及於印尼啟動新的銀行保險安排，自由盈餘比率將達204%。截至3月14日，集團已完成2024年6月公布的20億美元股份購回計劃中的10.45億美元(1.23億股股份)。目前預計該計劃將於2025年年底前完成，而非原先預計的2026年年中。

就上述業績，執行總裁Anil Wadhwani(華康堯)表示：「2024年，我們繼續執行策略，致力提升營運能力並實現增長，取得良好進展。財務表現符合指引，新業務利潤增長11%，所產生的經營自由盈餘為26.42億美元。我們將自2025年第一季度起轉而採用傳統內含價值基準，倘按該基準計算，則新業務利潤亦於年內增長11%。亞洲及非洲市場再現明確的長期增長趨勢，為我們創造重要機遇。亞洲的保險滲透率較低，而我們的多個市場對長期儲蓄及保障產品的需求持續上升，同時在收入較高的亞洲市場，財富管理及退休規劃的需求亦在增加。

「我們已準備就緒，有望把握這一增長機遇。我們專注於在承保優質新業務的同時，透過提升營運效率及滿足客戶需求來管理有效業務並改善差異。我們於2024年進展良好，包括新業務的現金簽收能力提高、下半年度活躍代理人數增加，以及透過優化健康理賠管理、提升保單續保率，及採用現代化的資訊科技基建來實現規模經濟效益，從而改善自身差異表現。

「2024年度的股息按每股基準計算增幅達13%，金額略高於6億美元。我們亦於2024年透過20億美元的股份購回計劃將7.85 億美元回饋予股東，我們已加快該計劃的進程，將於2025年年末前完成，早於原計劃的2026年年中。我們亦宣佈，正評估 ICICI Prudential Asset Management Company Limited上市的可能性，當中涉及部分減持我們持有的該公司股份，而此計劃將視市場狀況、必要的批准及其他考量因素而定。我們的計劃是於此項減持完成後，將所得淨收益回饋予股東。以上舉措足證我們根據於2024年六月傳達的清晰框架嚴謹管理資本，並專注於為股東創造更高回報。我們計劃於八月的2025年上半年度業績中提供有關自身資本管理計劃的最新資訊。」