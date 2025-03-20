場外結算明日起接受在岸國債、政策性金融債作衍生品交易抵押品

港交所公布，旗下的香港場外結算將由2025年3月21日起接受境外投資者使用債券通持倉中的在岸國債和政策性金融債作為所有衍生品交易的履約抵押品，是繼1月接受相關債券作北向互聯通履約抵押品，再拓寬在岸人民幣債券在離岸市場作為抵押品的用途。



香港場外結算公司提供結算服務的場外衍生產品包括利率掉期（含北向互換通下的利率互換）、不交收遠期外匯合約、交叉貨幣掉期及外滙合約。

交易所平台及市場結構發展主管蘇盈盈表示，最新舉措將為國際投資者提供更大的靈活性和提高資本效率，進一步增強人民幣資產的吸引力，推動人民幣國際化。

另外，金管局、人民銀行今年1月公布債券通北向通債券作為抵押品的離岸人民幣債券回購業務安排。

中銀﹕有效盤活境外投資者在岸債持倉

中銀香港全球市場交易主管張承棟表示，債券通推動內地與香港債券市場共同發展，其中國債和政策性金融債交易最為活躍，合計佔比長期保持在70%以上。繼今年年初互換通接受該類債券作為抵押品後，場外結算公司再進一步將此類債券納入所有合資格衍生品交易的履約抵押品範圍，為境外投資者的債券通持倉債券開闢了更多用途，有效盤活境外投資者的在岸債券持倉，增強在岸債券的吸引力，同時有助於活躍內地及香港金融市場的互聯互通,加強香港作為全球領先離岸人民幣中心的地位。中銀香港已做好充分準備迎接新措施落地，全力配合客戶需求提供相關抵押品的操作。

中國工商銀行(亞洲)高級業務總監暨金融市場部總經理詹偉基表示，中國工商銀行(亞洲)歡迎並全力支持此項創新安排。作為本地一級流動性提供銀行及離岸人民幣市場先驅，已做好充足準備以便迅速配合場外結算公司實施安排，推動人民幣成為更廣泛應用的金融交易貨幣。

詹偉基相信，該安排將顯著提升在岸人民幣債券的投資價值與流動性，為投資者提供更多元化、更靈活的選擇，加強配置人民幣資產的意願，從而推動離岸人民幣市場的蓬勃發展，進一步增強香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的吸引力。