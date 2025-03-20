長和售碼頭｜業績公告內未見談及出售巴拿馬碼頭進展

長和（0001）公布截至2024年業績，於業績公告未有進一步談及出售巴拿馬碼頭等中港以外碼頭業務事宜。



公司在3月初時公布以142億美元出售，旗下包括巴拿馬運河兩端碼頭等中港以外碼頭業務。同時預料從和記港口收回50億美元，屆時公司可以套現190億美元。不過近期有報章不時刊登對交易的評論文章，並獲得港澳辦及中聯辦轉載。

長和位於巴拿馬巴爾博亞經營的港口。（資料圖片來源﹕長和官網）

料港口業務2025年業績有望改善

在業績公告內，主席李澤鉅指出展望2025年，由於航運公司轉至新聯盟及持續地緣政治風險影響全球貿易，預計年初出現之供應鏈中斷情況可能帶來阻力。然而，亞洲及中東地區預期繼續溫和自然增長，加上現有碼頭設施擴建及策略夥伴關係加強，此部門於來年之營運業績有望改進。

在業績公告內，公司指出繼續透過投資於自然增長，並於市場出現適當時機時進行選擇性合併、收購及出售，審慎擴展其業務之規模與地域覆蓋。進行之合併及收購能否成功，將取決於包括集團能否整合所合併或收購之業務而產生預期之協同效益、成本節約以及增長機會等因素。此等業務可能需要龐大投資及投入行政管理時間與其他資源。不能保證，倘若未能成功經營所合併或收購之業務，或實現預期之協同效益較預測時間長，將不會對集團財務狀況與營運業績及前景 造成重大負面影響。

公司亦指出集團之業務與若干第三方公司（包括競爭對手）之間可能不時進行合併、收購、組成合資企業、訂立其他綜合交易或出售。該等交易一般需要經過協商並簽訂協議，即使簽訂最終協議，仍可能需要通過主管機關之合併、反壟斷、國家安全、外商投資、外國補貼及其他監管批准，主管機關可能只會有條件地批准交易，或可能禁止交易。集團不能保證任何該等交易及建議將會進行或任何該等批准或其他條件將會取得或獲履行；即使取得該等批准，第三方可能就該等批准提出上訴訴訟。倘若建議交易並無進行或被禁止或相關批准被撤回而有關交易未能完成，則集團在沒有獲得預期之交易利益的情況下（可能包括盈利、業務規模、競爭優勢及市場份額增加），將會產生重大資源，如法律、 會計及其他費用。因此，集團財務狀況及營運業績可能受到負面影響。就潛在合併或收購而言，該等第三方公司亦可能與集團其他競爭對手進行合併或被其收購，因而可能出現擁有更大規模、更強財務實力及其他資源之新競爭對手。