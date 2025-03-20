美國議息｜恒生料今年聯儲局減息3至4次　每次減0.25厘

美國聯儲局今日（20日）凌晨公布議息結果，宣布聯邦基金利率維持在4.25厘至4.5厘。恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示：「美國聯邦儲備局一如市場預期維持利率不變，但在議息聲明中提到美國經濟前景的不確性增加。從主席鮑威爾會後記者會上的發言可見美國新一屆政府的政策為經濟增添不明朗因素，促使聯儲局委員調低今年經濟增長的預測，但調高通脹的估算。當局隨後可因應形勢變化隨時調整貨幣政策，故此維持預計今年內兩次25個基點減息。我們則相信美國政府貿易方面的政策或為當地經濟帶來下行風險，可能於今年稍後時間增加聯儲局減息的壓力，仍然預期今年聯儲局或減息3至4次，每次25個基點。」



薛俊昇預料，美國貿易政策及經濟前景，將增加聯儲局於今年稍後時間減息壓力。

恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示：「聯儲局今年第二度維持利率於4.25厘至4.5厘不變，局方最新發表的利率預測點陣圖顯示，官員們仍然預期今年會再有兩次減息。同時，聯儲局下調美國經濟增長預測至1.7%，並宣布大幅放慢每月縮表規模，令市場關注美國經濟前景是否正明顯轉差。但是，鮑威爾於記者會卻強調，關稅對通脹影響應僅是屬『暫時性』。市場解讀聯儲局調低增長預測和鮑威爾的言論屬於鴿派，昨晚美國國債利率曲線受局方調低經濟增長預測的刺激下，整體往下移動，債券價格表現造好。而鮑威爾安撫市場市場對關稅或會令通脹失控的擔憂，令美股昨晚出現較好的反彈。」

梁君馡指出，投資部署上，應注重企業未來派息增長的能力及防守性，不僅是偏向科技板塊。

梁君馡又認為﹕「雖特朗普關稅會持續帶來經濟的不確定性，但聯儲局仍有充份減息的空間來應對，美債資產承接經濟放慢的背景下，有望繼續表現強勢。至於美股，近一個月回吐了8%，尤其是科技股因估值偏高明顯受壓，我們認為本輪屬於股市的健康調整。調整後標普500指數目前的估值水平已相對較為合理，待4月初美國出台新的對等關稅明朗化後，會令投資者對經濟整體影響作出較好的判斷，避險情緒屆時有望下降。加上未來幾個月美國政府會推進削減企業稅和放寬金融業監管等計劃，我們相信美股未來仍不乏催化劑，但投資部署上，應注重企業未來派息增長的能力及防守性，不僅是偏向科技板塊。」