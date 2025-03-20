長和去年賺170億元　按年減少27%　稱經營環境波動限新投資

長和（0001）公布截至去年底止全年業績，呈報盈利為170.8億元，按年跌27%。末期息151.4仙，跌15%，全年派息跌13%至220.2仙。



公司指出年內收益總額4,766.8億元，按年增加3.3%，EBITDA為1,251.08億元，按年減少1.7%。EBIT為587.58億元，按年減少6.4%。

港口及相關服務收入按年增11%

長和指出年內港口及相關服務收入為452.82億元，按年增加11%，主要由吞吐量上升6%及所有分部增長帶動，其中倉儲收入增長13%，以及一般航運業務聯營公司表現理想。年內該業務EBITDA增長19%至161.72億元，EBIT增加27%至118.73億元。與收益增加及成本控制得宜。

零售業務方面，收益為1,901.93億元，按年增加4%，EBITDA為163.95億元，增加1%，EBIT為130.18億元，增幅同為1%。

電訊業方面，CKHGT年內收益為883.71億元，以呈報貨幣計算按年增加2%，EBITDA及EBIT分別為241.29億元及34.85億元，按年增加8%及54%。其中歐洲3集團收益為817.1億元，以當地貨幣計算增長2%。

公司又指出，截至去年底綜合債務淨額為1,296.1億元，債務淨額對總資本淨額比率為16.2%。

料經營環境預期將波動不穩且難以預測

主席李澤鉅指出，集團業務之經營環境預期將波動不穩且難以預測。在此情況下，集團將限制資本開支及新投資，並專注於嚴格之現金流管理。集團亦將要求所有業務提高生產力並降低營運支出，尤其透過加快採用合適之新興技術工具。最後，集團穩健之資產負債表及流動資金狀況，確保集團即使在最嚴峻之市況下仍能維持強勁之財務狀況。