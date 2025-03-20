長實去年少賺20%至近137億元　末期息135仙

長實（1113）公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利按年減少20%至136.57億元，末期息135仙，按年跌16.7%。全年派息174仙，按年跌15.1%。



投資物業重估前溢利116.88億元

公司又指出年內計及投資物業重估前溢利為116.88億元，按年減少15.1%，投資物業重估為19.69億元。

公司指出年內已確認物業銷售收入為99.62億元，錄得收益為22.09億元。

公司亦表示年內來自物業租務收入為61.35億元。酒店及服務套房業務收入為43.9億元，酒店及服務套房平均入住率為82%。英式酒館業務收入為244.25億元。

長江中心2期。（資料圖片）

主席李澤鉅於業績公告內指出，展望2025年，環球經濟發展仍將充滿挑戰。各個主要經濟體之增長表現、貨幣政策及利率走向仍取決於政策變動、經濟加劇碎片化及政局變化等因素，而全球經濟增長前景將繼續因地緣政局而持續緊張，並受貿易保護主義及相關不明朗因素所影響。

他表示於2024年內地經濟表現保持穩定，全年國內生產總值按年錄得5%增長。內地為全球最大經濟增長引擎之一。中央政府於上年度推出一系列政策，鼓勵國內消費及提振投資者信心。 香港經濟於2024年錄得溫和增長，全年實質生產總值按年上升2.5%。在重重挑戰下，中央政府一直堅實支持香港保持國際金融、貿易及航運中心固有地位。港府亦採取進一步措施，促進香港持續擔當聯通內地與世界之「超級聯繫人」，並致力引進全球優秀人才及國際企業與資金，以提升香港競爭力；近期更為振興香港經濟推出措施，以支持房地產市場及改善市場氣氛，而香港樓市將繼續由房屋與土地政策及利率走向所主導。

稱嚴守財務紀律及貫徹審慎管理策略

集團作為跨國企業，向來以長遠可持續發展為方針，秉持「發展不忘穩健、穩健不忘發展」原則，嚴守財務紀律及貫徹審慎管理策略，謹慎應對多變挑戰與不明朗宏觀經濟因素。管理層將不時物色具持續回報及結構性高流通投資項目，進一步鞏固集團財務狀況、資產質素及溢利水平。集團將繼續把握機遇，隨時動用資金投資於環球各類資產，而香港及內地一直為集團之重要市場。