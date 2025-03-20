中移動料未來3年資本開支「穩中有降」 惟加碼AI投入

中移動（0941）發佈2024年全年業績，期內股東應佔利潤為1,384億元（人民幣，下同），按年增長5%。全年派息率為73%；末期息每股2.49港元，連同已派的中期息，全年合計派發每股5.09港元股息，按年增長5.4%。



公司去年承諾指出，未來3年會將派息比率逐步提升至75%以上，董事長楊杰形容，目前73%的派息比率，無論是是絕對值還是比率，都已經算上市公司的較高水準，新的派息指引會在3年之期到來時再行公佈。

料今年資本開支減少128億 未來三年「穩中有降」

楊杰表示，在集團資本開支方面，2024年公司資本開支為1,640億元，佔據收入比重18.4%，按年下降2.5個百分點。

而對於2025年，資本開支續計劃減少至1,512億元，按年下降128億元，相當於減少7.8%。根據資本開支分配，2025年主要計劃減少連接方面的資本開支，當中5G網絡投入，由690億降低至582億元。

楊杰解預計，未來兩到三年，資本開支繼續保持「穩中有降」，包括絕對值以及佔收入比重，但對於AI的資本開支佔比會增長，大部分將用於提升算力等基礎設施升級。他舉例指，歐美的主要營運商，目前資本開支佔收入比重介乎15%到20%，目前中移動的水平與之基本相若。而下一個資本開支的高峰期，應將是用於建設6G，預計會在2028到2030年到來。

Deepseek令大模型觀念改為「巧力奪天工」

談及AI建設，楊杰評價稱Deepseek的出現對全球的AI發展產生了重大的影響，必須與時俱進 能夠適應這種變化。他指出，Deepseek激發了AI發展的兩個規模效應，首先是技術的規模效應，數據算力算法模型的湧現，可給AI的性能帶來指數級的變化；第二個是經濟上的規模效應，助成本進一步下降。

他形容稱，前幾年認為大模型是「大力出奇跡」，但Deepseek的出現，現在應該認為「巧力奪天工」，不過對於算力的需求不會減少，甚至會進一步加強。

因此中移動的下一步AI發展，圍繞三方面展開，即供給、匯聚、運營。包括提升算力、模型等性能，為全球客戶提供一攬子端到端的能力，同時應用於各種行業場景，目前其旗下已延展佈局40多個行業模型。

此外，中移動去年營運收入10,408億元，按年增長3.1%。其中，通信服務收入8895億元，增長3%。數字化轉型收入達2,788億元，增長9.9%，佔通信服務收入比31.3%，增1.9個百分點。移動客戶數為10億戶，其中5G網絡客戶數為5.5億戶，移動ARPU達48.5元。