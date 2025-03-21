國泰上月載客量206萬人增14.3%　香港快運載客量升32%

國泰航空上月載客量按年增長14.3%至205.9萬人次，載客率升至82.9%。首兩個月載客量升25.4%至441.1萬人次，載客率升至84.7%。



至於旗下香港快運上月載客量按年增長32%至58.6萬人次，載客率急跌5.9個百分點至79.9%。首兩個月載客量升39%至125.3萬人次。

國泰航空及香港快運合計單日載客量，上月曾達到逾11.1萬人次，創疫後單日紀錄新高。

（香港快運提供）

2月貨運按年升近12%

此外，上月國泰貨運載貨量近12萬公噸，按年升近12%，載貨率跌至57.8%。首兩個月載貨量逾25萬公噸，按年升近13%，載貨率跌至56.9%。

集團已宣布今年將新增13個航點，未來會陸續公布更多新航點，重申向著年內超過100個全球客運航點的目標邁進。

料3月底休閒旅遊需求較淡靜

國泰又指，農曆新年假期過後，休閒旅遊需求回落，商務旅遊受惠2月底至3月初舉辦的展會和貿易活動而回升，預計本地市場的休閒旅遊需求3月底前較淡靜，未來會繼續吸引中轉旅客。至於3月貨運需求預計回升，將密切關注貨運市場潛在不穩定因素，因應需求靈活調整網絡及運力。