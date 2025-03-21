港股連續兩日挫逾500點　失守24000點　長和系及車股捱沽

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（20日）受累內險及科技股拖累，全日大跌551點。同日美股低收，其中反映科技股走勢的納指跌0.33%，為三大指數中表現最差。亞太區股市方面，日本股市今日（21日）假期後復市，早段升近200點。



【16:34】港股跌530點

港股連續兩日大幅下跌，恒指兩日累跌近1,100點，失守24000點。

恒指收市報23689點，跌530點，國指跌207點，8742點，科指跌196點，成交額3,391億元。

長和（0001）及長實（1113）於周四（20日）公布業績，長和收市報43.25元，跌3.6%；長實收市報31.7元，跌5.8%，長建（1038）升0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌4.7%﹑蔚來（9866）瀉8.8%﹑小鵬（9868）跌6.1%，比亞迪（1211）跌7.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.3%﹑友邦（1299）跌2.8%﹑港交所（0388）跌2.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌3.5%﹑騰訊（0700）跌1.5%，美團（3690）跌0.3%﹑小米（1810）跌3.2%。

【15:07】內地股市低收

內地股市低收，上証指數收市報3364點，跌44點，深成指數收市報10687點，跌191點，滬深300指數收市報3914點，跌60點，創業板指數收市報2152點，跌48點。

港股最新報23810點，跌409點。

【13:50】港股跌幅擴至逾600點

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報23606點，跌613點，國指跌231點，報8718點，科指跌207點，報5628點。

比亞迪（1211）瀉8.5%，為目前表現最差藍籌股。

中芯（0981）跌7%，報47.2元。

長實（1113）跌6.8%，報31.35元。

【12:17】港股半日挫486點

港股延續上日跌勢，半日跌486點，中午收市報23733點，國指跌182點，報8767點，科指跌171點，報5664點，成交額約為1,757億元。

車股今日表現疲弱，比亞迪（1211）跌7%﹑吉利（0175）跌5%﹑理想汽車（2015）跌3.7%﹑小鵬（9868）跌4.7%﹑蔚來（9866）跌8%。

醫藥股亦下挫，翰森製藥（3692）跌5.4%﹑石藥（1093）跌5.8%﹑中生製藥（1177）跌1.6%﹑藥明生物（2269）跌5.4%。

消費股方面，海底撈（6862）跌1.5%﹑安踏（2020）跌2.9%﹑潤啤（0291）跌0.9%。

科技股方面，阿里（9988）跌3.2%﹑騰訊（0700）跌2%﹑美團（3690）跌0.2%﹑小米（1810）跌3.5%﹑京東（1810）跌1.3%。

長和系方面，長和（0001）跌3.8%﹑長實（1113）跌6.7%。

【11:42】醫藥股普遍下挫

港股跌幅擴大至逾500點，恒指最新報23724點，跌495點。

車股今日普遍向下，比亞迪（1211）挫7.2%﹑吉利（0175）跌5.2%。

醫藥股方面，石藥（1093）跌5.6%﹑翰森製藥（3692）跌5.4%。

【11:13】港股曾跌逾400點

港股跌幅曾擴大至逾400點，恒指23827點，跌392點，國指跌150點，報8800點，科指最新報5698點，跌138點。

比亞迪（1211）跌6.6%，長實（1113）跌5.9%。

【09:57】長和早段跌逾2%

長和系股價向下，長和（0001）跌2.3%﹑長實（1113）挫5.5%，報31.8元。

港股最新報24121點，跌98點。

【09:25】港股低開110點

恒指低開110點，報24109點，國指低開39點，報8911點，科指低開37點，報5799點。

長和（0001）低開2.7%﹑長實（1113）低開1.6%﹑長建（1038）高開0.4%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.4%﹑騰訊（0700）跌0.3%，今日收市後公布業績的美團（3690）高開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.4%﹑友邦（1299）平開﹑港交所（0388）低開0.9%。

內險股方面，平保（2318）低開1%。