交行去年賺近936億元人民幣　升約1%　不良貸款率降至1.31%

交通銀行（3328）公布截至去年底止全年業績，歸屬母公司股東淨利潤為935.86億元（人民幣‧下同），按年增加0.93%，末期息19.7分。



年內交行錄得利息淨收入為1698.32億元，按年增加3.48%，非利息淨收入為904.37億元，按年跌3.68%，其中手續費及佣金淨收入為369.14億元，按年減少14.16%，交易活動淨收益減少5.62%至219.19億元。金融投資淨收益為19.49億元，按年增加168.09%。

交行又指出年內信用減值損失為525.67億元，按年減少7.63%，其他資產減值損失為1,640億元，按年增加54.43%。

淨利差收窄3個基點

該行亦指出年內淨利差為1.11厘，按年收窄3個基點，淨利息收益率為1.27厘，按年減少1個基點。

資產質素方面，交行指出截至去年底不良貸款餘額為1,116.77億元，不良貸款率為1.31%，分別為2023年底增加59.89億元及下降0.02個百分點，撥備覆蓋率率提高6.73個百分點至201.94%。逾期貸款餘額為1,180.98億元，按年增加79.77億元，逾期率維持在1.38%。

資本水平方面，截至去年底，交行核心一級資本充足率為10.24%，按年提高0.01個百分點。資本充足率及一級資本充足率，分別為16.02%及12.11%。